日媒體人矢板明夫遭港男攻擊 警政署：清查是否涉境外勢力

日本媒體人矢板明夫今在台中市演講後遭人出手攻擊臉部，警方在台中機場查獲持有香港護照的廖姓男子；警政署表示，嚴正譴責暴力滋事犯罪，持續清查是否涉境外勢力，維護社會治安與言論自由。

警政署表示，案件發生後，台中市警察局會同航空警察局、移民署於第一時間全力偵辦，4小時內於機場將計畫欲潛逃出境的犯嫌及時查緝到案，將持續清查釐清犯案動機、犯案經過及是否涉及境外勢力、跨境鎮壓，全力追緝在地協力者。

警政署指出，我國為民主法治國家，人民人身安全及言論自由均受法律保障，任何以暴力、恐嚇或其他非法方式危害公共秩序、侵害人民權益之行為，警方均秉持依法行政、嚴正執法及暴力零容忍原則，依法偵辦從嚴究責。

警政署說，嚴正呼籲國人切勿成為境外敵對勢力在地協力者，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害相關組織或個人安全及社會秩序之行為，均屬違法，警方將依法查辦絕不寬貸。