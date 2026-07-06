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日媒體人矢板明夫遭港男攻擊 警政署：清查是否涉境外勢力

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

日本媒體人矢板明夫今在台中市演講後遭人出手攻擊臉部，警方在台中機場查獲持有香港護照的廖姓男子；警政署表示，嚴正譴責暴力滋事犯罪，持續清查是否涉境外勢力，維護社會治安與言論自由。

警政署表示，案件發生後，台中市警察局會同航空警察局、移民署於第一時間全力偵辦，4小時內於機場將計畫欲潛逃出境的犯嫌及時查緝到案，將持續清查釐清犯案動機、犯案經過及是否涉及境外勢力、跨境鎮壓，全力追緝在地協力者。

警政署指出，我國為民主法治國家，人民人身安全及言論自由均受法律保障，任何以暴力、恐嚇或其他非法方式危害公共秩序、侵害人民權益之行為，警方均秉持依法行政、嚴正執法及暴力零容忍原則，依法偵辦從嚴究責。

警政署說，嚴正呼籲國人切勿成為境外敵對勢力在地協力者，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害相關組織或個人安全及社會秩序之行為，均屬違法，警方將依法查辦絕不寬貸。

日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。聯合報系資料照
日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。聯合報系資料照

矢板明夫 警政署

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