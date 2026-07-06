聽新聞
0:00 / 0:00
日媒體人矢板明夫遭港男攻擊 警政署：清查是否涉境外勢力
日本媒體人矢板明夫今在台中市演講後遭人出手攻擊臉部，警方在台中機場查獲持有香港護照的廖姓男子；警政署表示，嚴正譴責暴力滋事犯罪，持續清查是否涉境外勢力，維護社會治安與言論自由。
警政署表示，案件發生後，台中市警察局會同航空警察局、移民署於第一時間全力偵辦，4小時內於機場將計畫欲潛逃出境的犯嫌及時查緝到案，將持續清查釐清犯案動機、犯案經過及是否涉及境外勢力、跨境鎮壓，全力追緝在地協力者。
警政署指出，我國為民主法治國家，人民人身安全及言論自由均受法律保障，任何以暴力、恐嚇或其他非法方式危害公共秩序、侵害人民權益之行為，警方均秉持依法行政、嚴正執法及暴力零容忍原則，依法偵辦從嚴究責。
警政署說，嚴正呼籲國人切勿成為境外敵對勢力在地協力者，任何人若受指使、利誘或脅迫，從事蒐集、傳遞、協助監控或其他足以危害相關組織或個人安全及社會秩序之行為，均屬違法，警方將依法查辦絕不寬貸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。