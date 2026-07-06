自然療法助更生人戒毒今展成果 法務部長：願意改變就能翻轉人生

更生保護會士林分會與向日有機農場長期合作收容毒品更生人，協助更生人透過自然療法戒癮，至今已安置逾35人，士林地檢署今與更保士林分會舉辦更生人烘焙技能訓練成果展，法務部部長鄭銘謙親頒就業穩定獎勵金，勉勵更生人「願意改變就能翻轉人生」。

士林地檢署表示，更保士林分會2018年2月起與向日有機農場附設向日之家簽約合作，替毒品更生人提供收容安置處所，希望在靜謐的農場裡，更生人能透過大自然洗禮，重新調適身心。

走進向日農場，草木蔬果泥土味芳香飄散，空中迴盪梵音，農場裡的雞、鴨、鵝都是外界棄養的孤兒，更生人則每天跟著農場裡的師兄們茹素，許多人居住期滿後主動留下，透過自然療法徹底多離毒海，農場至今已安置逾35人。

士檢及更保士林分會今在向日農場舉辦更生人烘焙技能訓練成果展，邀請法務部部長鄭銘謙、 高檢署檢察長暨更生保護會張斗輝董事長等出席，共同見證成果，鄭銘謙親自頒發就業穩定獎勵金，並鼓勵4名考取烘焙丙級證照的更生人。

一名更生人分享，他已在向日之家戒癮2年，高中時染上毒品彩虹菸，後續毒品一直如影隨形，原本有高薪的業務工作，也因毒品失去工作和家庭，才20多歲、世界才剛要開始，卻看不到一線曙光，直到獲得更保士林分會及向日之家的鼓勵，才從迷惘、跌撞到蛻變，不再受毒品牽絆，平凡的生活中也能綻放不平凡的美好。

鄭銘謙表示，更生之路艱辛，要戒除毒癮，徹底遠離過去的生活模式，需要極大的勇氣與毅力，但只要願意改變，堅持到底，就能翻轉自己的人生。同時感謝向日有機農場執行長許有勝「用生命點亮生命」，長久無私的付出與陪伴，是社會最堅實的力量。

張斗輝表示，感謝向日農場用家庭式的陪伴與心靈支持幫助更生人，「穩定就業」，不僅是一份薪水，更是社會接納，避免再犯及重新找回自我價值的核心關鍵，持續戒癮，人生才有新契機。

更保士林分會主委謝禎煥表示，士林分會今年1至5月，已經獎勵39位更生人穩定就業，其中毒品案件占32件，將持續協助更生人復歸社會。

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士林地檢署今與更保士林分會舉辦更生人烘焙技能訓練成果展，法務部部長鄭銘謙親頒就業穩定獎勵金，勉勵更生人「願意改變就能翻轉人生」。圖／士林地檢署提供

士林地檢署今與更保士林分會舉辦更生人烘焙技能訓練成果展，法務部部長鄭銘謙親頒就業穩定獎勵金，勉勵更生人「願意改變就能翻轉人生」。圖／士林地檢署提供