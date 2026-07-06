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季連成視察海巡署反毒工作 力挺推動精銳海巡計畫

中央社／ 台北6日電

海巡署表示，行政院政務委員季連成今天率員視察海上反毒工作執行情形並聽取專案報告，並支持海巡署推動「海空一體、精銳海巡」計畫，力挺在關鍵毒品來源國派駐聯絡官。

海洋委員會海巡署晚間發布新聞稿表示，季連成今天率行政院相關局處視察海巡署在海上反毒工作執行情形，並聽取「建構國家第一道反毒防線」專案報告，實地瞭解科技偵查、數位鑑識及新興毒品鑑驗等量能。

季連成表示，行政院已全面啟動跨部會掃毒工作，要求檢、警、調、憲、海巡及關務等六大緝毒機關，以「源頭阻絕、強化查緝、重懲毒駕」為主軸，發揮政府一體執法效能，從境外源頭、邊境管制到國內溯源查緝，全面壓制毒品犯罪。

同時，他也特別嘉勉海巡署，無論是在境外情蒐、海上執法都展現極其卓越的查緝成效，對於展現捍衛國家海洋邊境、拒毒海上的堅定決心與豐碩成果，給予高度的肯定與讚賞。

季連成強調，新世代反毒工作是攸關國家安全與社會穩定的重要基石，行政院將全力支持海巡署推動「海空一體、精銳海巡」計畫，期許海巡署能以全面建構陸、海、空立體情監偵網絡，進一步提升毒品查緝的預警與攔截能力。

此外，也支持海巡署在關鍵毒品來源國派駐聯絡官，建立即時情資交換與查緝合作機制，以掌握供應鏈動向，阻斷毒品原物料輸入台灣。

面對執法環境瞬息萬變，季連成特別叮嚀，海巡人員英勇緝毒必須發揮團隊力量並精進執法訓練，切勿單槍匹馬執勤；行政院將成為海巡人員最堅實的後盾，未來除檢討優化緝毒與溯源獎勵制度、提升執勤人員士氣外，更支持海巡署完備各項任務裝備。

海巡署表示，毒品犯罪已朝跨國化、組織化及科技化發展，海域更是阻絕毒品走私的關鍵樞紐，近年查獲歷來最大宗漁船走私愷他命案、偵破國內首件利用依托咪酯酸製毒工廠，以及破獲史上最大電子煙分裝場，同時更與友盟國家跨境協同作戰，成功攔截全球毒梟、截斷跨國供應鏈，建構完整海上反毒防線。

海巡署強調，「毒品犯罪沒有國界，政府反毒絕無空窗」，將全力落實行政院新世代反毒策略行動綱領，以「阻絕供需」為核心，攜手國內緝毒機關與國際執法夥伴，全面封鎖跨境毒品走私，持續展現「掃毒沒有假期、反毒沒有死角」的堅定決心，全力守護國家安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

季連成 海巡署 反毒

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