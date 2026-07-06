矢板明夫台中演講遭攻擊！警4小時抓人 持香港護照歹徒機場落網

日本媒體人矢板明夫今天在台中市永豐棧酒店演講，但離開飯店時，遭身分不明的歹徒出手攻擊臉部後，歹徒逃逸，警方今天下午4時許，在台中機場將涉案廖姓男子緝捕到案，廖男持有香港護照，已買好返港機票，警方依傷害罪偵辦，將建請檢察官聲請羈押。

第六警分局今天中午接獲報案，指稱西屯區台灣大道二段一間飯店內發生傷害案件，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並成立專案小組追查，迅速掌握犯嫌身分及逃逸路線，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，已在今天下午4時許將廖姓男子查緝到案。

警方專案小組循線積極追查，掌握廖姓男子（33歲）行蹤，研判其犯案後可能搭機離境，經檢察官核發拘票後，立即前往台中國際機場執行查緝，並於機場內成功攔截逮捕廖嫌，全案迅速偵破。

目前已將廖男帶案偵辦，至於詳細犯案動機及案發原因，警方將持續深入調查釐清後，依法移送地檢署指揮偵辦、建請聲押。

第六分局表示，對於任何暴力犯罪行為絕不容忍，將秉持「毋枉毋縱」原則，依法嚴辦暴力犯罪案件，迅速查緝涉案犯嫌到案，以維護社會治安及保障民眾生命、身體安全。

日本資深媒體人矢板明夫，受邀擔任春雨文教基金會主辦的「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」營隊的講師，今天在台中市永豐棧酒店演講，他在演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，出手攻擊臉部，嫌犯隨後逃逸，今天下午4時許，在台中機場落網。