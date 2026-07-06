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矢板明夫台中演講遭攻擊！警4小時抓人 持香港護照歹徒機場落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

日本媒體人矢板明夫今天在台中市永豐棧酒店演講，但離開飯店時，遭身分不明的歹徒出手攻擊臉部後，歹徒逃逸，警方今天下午4時許，在台中機場將涉案廖姓男子緝捕到案，廖男持有香港護照，已買好返港機票，警方依傷害罪偵辦，將建請檢察官聲請羈押。

第六警分局今天中午接獲報案，指稱西屯區台灣大道二段一間飯店內發生傷害案件，警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並成立專案小組追查，迅速掌握犯嫌身分及逃逸路線，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦後，已在今天下午4時許將廖姓男子查緝到案。

警方專案小組循線積極追查，掌握廖姓男子（33歲）行蹤，研判其犯案後可能搭機離境，經檢察官核發拘票後，立即前往台中國際機場執行查緝，並於機場內成功攔截逮捕廖嫌，全案迅速偵破。

目前已將廖男帶案偵辦，至於詳細犯案動機及案發原因，警方將持續深入調查釐清後，依法移送地檢署指揮偵辦、建請聲押。

第六分局表示，對於任何暴力犯罪行為絕不容忍，將秉持「毋枉毋縱」原則，依法嚴辦暴力犯罪案件，迅速查緝涉案犯嫌到案，以維護社會治安及保障民眾生命、身體安全。

日本資深媒體人矢板明夫，受邀擔任春雨文教基金會主辦的「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」營隊的講師，今天在台中市永豐棧酒店演講，他在演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，出手攻擊臉部，嫌犯隨後逃逸，今天下午4時許，在台中機場落網。

日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。圖／施志昌提供
日本資深媒體人矢板明夫今早受邀到台中擔任春雨文教基金會營隊講師，未料演講結束離開飯店時，遭不明男子蓄意尾隨，並攻擊臉部，矢板明夫緊急送醫治療。圖／施志昌提供

矢板明夫 台中

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