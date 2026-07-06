快訊

MacBook Pro大改版！「全新設計」入門款筆電提早推出 有3亮點改變

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

聽新聞
0:00 / 0:00

發生虐童案還延燒 童子瑋要求道歉 謝國樑：會好好跟家長表達歉意

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市七堵區名人幼兒園的教保服務人員，不當對待幼兒並造成受傷。競選市長的議長童子瑋，今要求市長謝國樑應出面道歉。謝國樑今視察環保局清淤作業受訪時說，對這事本來充滿歉意，會好好的跟家長表達歉意。

基隆名人幼兒園發生虐童案，基市府教育處調查後，7月3日公布2名不當對待幼兒教保員各罰40萬元，且終身不得再擔任。幼兒園負責人罰6萬元，幼兒園停止招生1年。

基市府並在今天公布涉案教保服務人員姓名為林佳靜、劉可婕，並公布7日將召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，審議第2階段行政調查結果，後續再依法公布裁處內容。

童子瑋今在民進黨中央黨部，由同黨立委陳培瑜、張雅琳陪同舉辦「基隆幼兒園虐童案」記者會，童說，謝國樑當初以「小愛爸爸」形象參選，選後成立的兒童及少年事務處，在這次事件卻看不見角色。

童子瑋說，基隆發生重大兒虐事件已屬罕見，市長親自開會處理，最後不僅沒有解決問題，更讓家長的憤怒越來越高漲。他呼籲市府應立即、全面的協助家長，市長更應該要親自出面，公開透明說案件與狀況，更要向全體市民道歉。

謝國樑表示，現階段還是要好好的把家長跟孩子們的情況，做妥善的協助跟處理。他我本來針對這件事情，就充滿了歉意，一定會找跟家長一起的時候，好好跟他們表達歉意。現在就是繼續努力，把後續的工作做好，也要讓犯罪者得到司法應有的處罰。

基隆市長謝國樑今天視察環保局清瘀作業受訪時說，名人幼兒園發生虐童案，他本來就充滿歉意，也會好好的跟家長表達歉意。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天視察環保局清瘀作業受訪時說，名人幼兒園發生虐童案，他本來就充滿歉意，也會好好的跟家長表達歉意。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 童子瑋 虐童

延伸閱讀

影／基隆幼兒園虐童案 童子瑋批謝國樑用眼淚切割

基隆教育處長請辭…謝國樑「尊重意願」 童子瑋：問題不解決、只有解決人

基市幼兒園虐童事件難…教育處長難過請辭 謝國樑：尊重她的意願

【即時短評】幼兒園集體虐童案滾雪球將撤照 燒出謝國樑連任危機

相關新聞

獨／抓到了！高雄男欠債10萬遭捅死 凶手和女友逃東港落網

14年前曾販毒、有「警察殺手」之稱的穿甲彈被捕入獄的傅姓男子，因欠人10萬元未還，前天凌晨遇債主和4男1女至其租屋處討債起口角，背部遭捅2刀經送醫不治；警方當天先逮獲2男，昨晚在屏東東港逮獲行凶的張姓男子及其在場的女友，債主和另名共犯仍在逃。

發生虐童案還延燒 童子瑋要求道歉 謝國樑：會好好跟家長表達歉意

基隆市七堵區名人幼兒園的教保服務人員，不當對待幼兒並造成受傷。競選市長的議長童子瑋，今要求市長謝國樑應出面道歉。謝國樑今視察環保局清淤作業受訪時說，對這事本來充滿歉意，會好好的跟家長表達歉意。

控黃國昌多次赴港涉「反滲透法」 鏡報判賠10萬移除報導理由曝光

民眾黨主席黃國昌被「鏡報新聞網」報導與前永豐銀總經理張晉源多次赴香港碰面，與「境外敵對勢力金流」有關，違反反滲透法等，黃提告求償150萬元，台北地方法院判鏡報、總編輯應連帶賠償10萬元、移除報導，可上訴。

屏東摩鐵驚見「冰鎮」女屍 涉案男友落網檢方聲押獲准

屏東縣35歲林女前晚遭發現陳屍在屏東市某汽車旅館內，脖子以下被多層黑色塑膠袋包著，袋內放滿冰塊，只留下頭露在外面。林女與45歲蔡男在汽車旅館租房一個多月，警方昨凌晨循線逮捕蔡男，檢方認定蔡男涉毒品危害防制條例、藥事法、家庭暴力防治法與遺棄屍體等罪，向法院聲押獲准。

苗栗男身背2通緝 涉毒偷車又酒駕遭圍捕竟一路闖紅燈

苗栗縣苑裡鎮張姓男子因毒品及洗錢案被通緝，昨上午酒後偷竊路邊車輛，警方接獲車主報案，啟動攔截圍捕，張男為躲避追緝數度闖紅燈，最後駛入小巷被逮；警方初步調查，發現張男不僅酒測值超標，毒品快篩也呈陽性，訊後依竊盜、公共危險、違反毒品危害防制條例及洗錢防制法通緝等罪嫌，將他移送苗栗地檢署偵辦。

二手車商毒駕停在快車道不動 南警6人3車包圍仍呼呼大睡

45歲黃姓二手車商昨天吸食安非他命後仍開車外出，晚間10時許在台南市中西區民權路與中華西路交界口停等紅燈時，當場在車上睡著；由於他車輛停在快車道不動，民眾報警，直到三輛巡邏警車加六名員警團團包圍，他仍呼呼大睡，員警敲車窗將他叫醒，一查又是毒駕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。