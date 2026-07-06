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屏東摩鐵驚見「冰鎮」女屍 涉案男友落網檢方聲押獲准
屏東縣35歲林女前晚遭發現陳屍在屏東市某汽車旅館內，脖子以下被多層黑色塑膠袋包著，袋內放滿冰塊，只留下頭露在外面。林女與45歲蔡男在汽車旅館租房一個多月，警方昨凌晨循線逮捕蔡男，檢方認定蔡男涉毒品危害防制條例、藥事法、家庭暴力防治法與遺棄屍體等罪，向法院聲押獲准。
屏東地檢署表示，認定蔡男嫌疑重大且有羈押必要，5日深夜向法院聲請羈押，法院今6日訊問後，裁准羈押。至於林女的死因與確切死亡時間等，檢方將擇期解剖遺體釐清。
據了解，警方昨天凌晨在高屏大橋附近河濱公園發現蔡男坐在車上，蔡男當時神情恍惚，車上有大量各種毒品，包括喪屍煙彈、海洛因、安非他命等，相關案情仍待檢警釐清。
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