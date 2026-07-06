獨／抓到了！高雄男欠債10萬遭捅死 凶手和女友逃東港落網

高雄市5男1女前天凌晨搭電梯進入忠孝一路大樓討債，和欠債傅姓男子口角，傅男被捅刀送醫不治，警方當天先逮２名犯嫌。記者石秀華／翻攝 14年前曾販毒、有「警察殺手」之稱的穿甲彈被捕入獄的傅姓男子，因欠人10萬元未還，前天凌晨遇債主和4男1女至其租屋處討債起口角，背部遭捅2刀經送醫不治；警方當天先逮獲2男，昨晚在屏東東港逮獲行凶的張姓男子及其在場的女友，債主和另名共犯仍在逃。

死者傅男經檢警初步相驗，發現背部有兩刀穿刺傷，其中一刀刺中肺部，疑氣胸，讓原本送醫前還有意識的傅男疑因氣胸、失血過多死亡，詳細死因檢警擇期本周四複驗，以釐清確切死因；全案警方將依傷害致死罪嫌偵辦。

這起凶殺案發生在本月4日凌晨3點多，當時有5男1女前往60歲傅姓男子位於忠孝一路某大樓的租屋處，一行人搭電梯直上5樓，進屋後，債主疑向傅男追討積欠的10萬元債務，雙方起爭執。

混亂中，有人持疑似彈簧刀連續刺向傅男背部，5男1女見傅血濺現場倒地，見苗頭不對，隨即搭車逃離現場。

轄區三民一警分局警方於3時40分獲報趕抵現場，救護員緊急將重傷的傅男緊急送醫搶救，但仍因傷重宣告不治。

案發後，警方以車追人，先逮捕在場的孫姓（39歲）及薛姓（43歲）2名男子；警方初步了解，死者傅男疑欠人10萬元債務未還，債主為了討債，找來孫男等5人助陣，沒料其中一男持刀刺殺傅男，致其傷重不治。

孫、薛2男落網後，警方持續以車追人，發現犯嫌搭多元計程車逃逸，以車追人，昨晚先在東港逮捕涉嫌持刀刺殺傅男的張姓男子及其當時也在場的女友。

據了解，張稱當時混亂中有人喊聲，他才動手，沒想到，傅男會傷重死亡。而始作俑者的債主和一名共犯尚在逃逸，警方持續追緝中。

高雄市5男1女前天凌晨搭電梯進入忠孝一路大樓討債，和欠債傅姓男子口角，傅男被捅刀送醫不治。記者石秀華／翻攝

高雄市5男1女前天凌晨搭電梯進入忠孝一路大樓討債，和欠債傅姓男子口角，傅男被捅刀送醫不治。記者石秀華／翻攝