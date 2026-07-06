苗栗男身背2通緝 涉毒偷車又酒駕遭圍捕竟一路闖紅燈

苗栗縣苑裡鎮張姓男子因毒品及洗錢案被通緝，昨上午酒後偷竊路邊車輛，警方接獲車主報案，啟動攔截圍捕，張男為躲避追緝數度闖紅燈，最後駛入小巷被逮；警方初步調查，發現張男不僅酒測值超標，毒品快篩也呈陽性，訊後依竊盜、公共危險、違反毒品危害防制條例及洗錢防制法通緝等罪嫌，將他移送苗栗地檢署偵辦。

通霄警分局5日11時21分許接獲報案，稱苑裡鎮客庄里一部小客車遭竊，立即啟動線上攔截圍捕小組，並迅速掌握失竊車輛行蹤，隨後即在苑裡市區介壽路一處小巷成功攔停該失竊車輛，當場逮捕涉嫌竊車的47歲張姓男子。

警方逮捕張男後，依法實施酒精濃度檢測及毒品初步篩檢，其酒測值每公升0.26毫克超過法定標準，毒品初篩亦呈陽性反應；經進一步查證身分，發現張嫌另涉毒品及洗錢案件遭通緝，全案依竊盜罪、公共危險罪、違反毒品危害防制條例及洗錢防制法通緝等罪嫌移送偵辦。

警方呼籲，民眾切勿心存僥倖，以身試法，對於各類竊盜、毒品及危害公共安全等案件，將持續積極查緝、依法究辦，絕不寬貸，以維護民眾生命、財產安全。

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方接獲車主報案，啟動攔截圍捕，張男為躲避追緝數度闖紅燈，最後駛入小巷被逮。圖／警方提供