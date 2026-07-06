二手車商毒駕停在快車道不動 南警6人3車包圍仍呼呼大睡

45歲黃姓男子昨天吸食安非他命後仍開車外出，晚間10時許在台南市中西區民權路與中華西路交界口停等紅燈時，當場在車上睡著。記者袁志豪／翻攝 45歲黃姓二手車商昨天吸食安非他命後仍開車外出，晚間10時許在台南市中西區民權路與中華西路交界口停等紅燈時，當場在車上睡著；由於他車輛停在快車道不動，民眾報警，直到三輛巡邏警車加六名員警團團包圍，他仍呼呼大睡，員警敲車窗將他叫醒，一查又是毒駕。

昨天晚間10時許，台南市警第二分局長樂派出所接獲報案，有一輛白色休旅車停在中西區民權路快車道上靜止不動，不知道發生什麼事；長樂所巡邏員警獲報開車趕往，停在車輛後方，下車查看只見駕駛正在車上呼呼大睡，車內僅有一人，研判可能是酒駕或毒駕，立即通報支援。

由於民權路與中華西路交界另一邊是安平區，轄區第四警分局安平派出所也派員趕往協助，此時長樂所支援警力到場，三輛警車、六名員警加實習生將白色休旅車團團包圍，駕駛依然呼呼大睡；此時員警敲車窗要求駕駛下車，車內男子驚醒，打開車門一臉茫然。

男子解開安全帶，配合下車時，只見駕駛座位上有一包可疑物品，員警研判疑似毒品，詢問後男子也承認是安非他命，當場將他逮捕；員警查出駕駛是45歲黃姓男子，懷疑他涉嫌毒駕，經施以毒品唾液快篩呈陽性反應，將他依公共危險及毒品罪嫌逮捕，依法送辦。

據了解，黃是二手車商，供稱昨天是出門談生意，因太累才會在馬路上睡著，毒品是前幾天施用，不是吸毒後還開車上路；警方研判黃將約200克安非他命就放在身邊，可能是剛剛才交易購買毒品，將溯源追查上游販毒嫌犯，全力瓦解製、運、販毒組織。

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