影／毒蟲心虛拒檢亡命狂飆 台中警強悍攔截建請羈押

台中市第一警分局在5日晚間巡邏時，發現一名楊姓男子開車未開大燈，上前攔查，對方高速危險狂飆逃逸。警方隨即展開強力攔截，順利在中區民權路將其圍捕制伏，車內不僅當場起獲毒品K盤，楊男毒品唾液快篩也呈陽性反應，全案已依妨害公眾往來安全罪、毒駕公共危險罪，移送檢方偵辦，警方建請檢方聲請預防性羈押，展現執法決心。

第一分局員警在5日晚間執行巡邏勤務時，發現楊姓男子（26歲）所駕駛的轎車未開啟大燈，隨即開啟警示燈、鳴響警笛示意攔查，未料楊男因心虛拒檢，重踩油門以高速、危險駕駛方式在市區狂飆逃逸。

警方迅速展開圍捕，成功在中區民權路強勢攔下該車並逮捕楊男，隨後於車內查獲K盤，楊男毒品唾液快篩，呈現K他命陽性反應。

全案依妨害公眾往來安全罪、毒駕公共危險罪，移送台中地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

第一警分局呼籲，毒品會嚴重影響判斷力與反應能力，極易造成重大交通事故。警方將持續加強強力查緝，嚴懲毒駕不法，捍衛用路人安全。

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台中市楊姓男子昨晚毒駕，不服警方取締，加速逃逸，警方圍捕抓人。圖／minhao___提供