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拚毒駕績效爭議 南港警分局：已取消偵查隊協助勤務

中央社／ 台北6日電

媒體報導，北市南港警分局長為拚毒駕績效施壓，基層爆出走潮。對此，南港分局今天表示，已取消偵查隊協助派出所取締毒駕勤務，相關人員諒解後已取消請調念頭，也未使用科技偵查查緝。

鏡週刊報導，政府強力查緝毒駕，卻爆出警方高層為拚績效，幾近走火入魔，有台北市警察局南港分局員警投訴，分局長訂下「業績」，要求限期達成，若績效不佳就對下屬破口大罵、冷嘲熱諷，甚至還建議刑警到毒蟲家埋伏、等待攔查，或偷裝AirTag在毒蟲車上掌控行蹤，遊走法律邊緣，不少基層擔心觸法及過勞已申請調職。

南港分局上午透過新聞稿澄清表示，目前毒駕危害問題嚴重，已是全國矚目，取締毒駕為維護全國治安當前要務。

南港分局說明，為積極加強取締毒駕，提出各項勤務規劃並落實執行，造成偵查隊部分員警提出請調申請，經查為既有刑事工作壓力及近期取締毒駕造成的壓力，目前分局已取消偵查隊協助派出所取締毒駕勤務作為，經隊上人員諒解後已全部取消請調念頭。

同時，將持續滾動式調整各項勤務及偵查作為，另適時給予員警生活及工作方面關懷，以符合社會期待與毒駕零容忍。

南港分局表示，為加強查緝毒駕，分析熱時熱點進行攔查，並針對具有毒駕情資對象，分局內各所、隊以編組（便服配合制服）方式進行清查。

此外，若於清查過程中，遇偵查瓶頸時，將依據刑事訴訟法153條之1，向管轄法院申請核發「特殊強制處分許可書」進行科技偵查，迄今未使用上述科技偵查來查緝毒駕，另提醒執勤員警注意三安，以維自身安全。

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毒駕 警察

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