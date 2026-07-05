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屏東摩鐵女子陳屍「冰鎮」案 男友涉重嫌檢方聲押

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

35歲林姓女子4日晚上陳屍屏東市一家汽車旅館中，脖子以下被多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊，死狀甚為詭異，45歲蔡姓男友涉有重嫌，警方5日凌晨循線逮捕蔡男，下午拘提解送地檢署，檢方訊後認為蔡男涉及遺棄屍體、毒品家暴等罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，晚間向法院聲請羈押。

林女與蔡男兩人入住汽車旅館1個多月，4日晚上離開摩鐵後，房務人員在房間發現林女陳屍在沙發上，全身被多層黑色塑膠袋包住，袋中裝滿冰塊，只露出頭部，嚇得報警，警方獲報後循線逮到蔡男。

警方在兩人房內也發現大量毒品，經查蔡男與林女均有毒品前科，警方不排除吸毒外也有販毒。據了解，蔡男表示不知林女死因，只回答疑似因吸食毒品過量；相驗結果林女身上沒有外傷，僅有舊傷，後續將解剖確定死因。

蔡男在警方問訊後下午拘提解送屏東地檢署，檢方今晚召開偵訊庭，訊後認為蔡男涉及遺棄屍體、毒品、家暴等罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

蔡男疑似將女友屍體以多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊「冰鎮防腐」，送往地檢署時面對記者詢問不發一語。記者潘奕言／攝影
蔡男疑似將女友屍體以多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊「冰鎮防腐」，送往地檢署時面對記者詢問不發一語。記者潘奕言／攝影

摩鐵 家暴 毒品

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