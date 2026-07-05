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摩鐵命案「冰鎮」女友屍體防腐…疑吸毒過量 男子辯不知死因

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

35歲林姓女子昨天晚上陳屍屏東市一家汽車旅館中，脖子以下被多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊，死狀甚為詭異。林女已與45歲蔡男租房一個多月，昨天蔡男匆匆離開後屍體便被發現，警方今天凌晨循線逮捕蔡男，蔡男指稱不知林女死因，疑似吸食毒品過量，全案仍在調查中。

林女與蔡男入住汽車旅館1個多月，昨天晚上8時許櫃檯人員發現蔡男單獨開車離開時神色慌張，覺得有異就撥打房間電話，但無人接聽，便開門入房查看，發現林女坐姿在沙發上，全身被多層黑色塑膠袋包住，袋中裝滿冰塊，只露出頭部，嚇得報警。

警方獲報到場後，懷疑是蔡男所為，因房務人員已2、3天沒有見到林女，推測蔡男可能擔心屍體發臭，才會買黑色塑膠袋及冰塊把林女「冰鎮」起來，減緩屍體腐敗速度。警方也在房內發現海洛因、依托咪酯煙彈、依托咪酯半成品等毒品，數量可觀。

警方今天凌晨在屏東河濱公園鐵舊橋下逮捕蔡男，當時他在汽車內睡覺，車上還有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。蔡男表示不知林女死因，疑似因吸食毒品過量。據了解，蔡男與林女均有毒品前科，從現場數量可觀的毒品看來，不排除吸毒外也有販毒。

警方今天下午問訊後，將蔡男拘提解送至屏東地檢署，媒體詢問「女友死因跟你有沒有關係？」、「你有沒有殺害她？」、「她的死因是吸毒過量嗎？」「你有販毒嗎？」，蔡男一言不發直接上警車。

林女今日下午完成相驗，蔡男則在地檢署問訊。承辦檢察官范育誠表示，相驗結果林女身上沒有外傷，僅有舊傷，後續將解剖確定死因；至於林女死因及事發經過則有待檢警調查釐清。

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蔡男被逮時車上有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。圖／民眾提供
蔡男被逮時車上有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。圖／民眾提供

蔡男被逮時車上有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。圖／民眾提供
蔡男被逮時車上有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。圖／民眾提供

蔡男疑似將女友屍體以多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊「冰鎮防腐」，送往地檢署時面對記者詢問不發一語。記者潘奕言／攝影
蔡男疑似將女友屍體以多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊「冰鎮防腐」，送往地檢署時面對記者詢問不發一語。記者潘奕言／攝影

命案 汽車旅館 毒品

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