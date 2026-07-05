貨車駕駛慘遭拖行…追撞未拉手煞後滑墜邊坡 被查出涉毒駕

潘姓男子今午駕駛小貨車行經台北市北投區稻香路、新興路口時碰撞前方停等紅燈的汽車，下車察看時又疏未拉手煞車，貨車向後滑動墜落路旁邊坡，警方介入在潘男車輛中查獲毒品依托咪酯煙彈，並以毒品唾液快篩驗出陽性反應，依法送辦並建請聲押。

警方調查，38歲潘男今午1時許駕車行經稻香路、新興路口，遲未減速，直到鄰近前方汽車時才急煞，仍碰撞前車。

雙方隨後下車查看情況，潘男已出現走路不穩情況，又因疏未拉起手煞車，在離開車輛時，貨車旋即向後滑動，後方車輛見狀紛紛駛離躲避，潘男發現後上前試圖煞車未果，整個人被貨車拖行，車輛後續墜落路旁邊坡階梯，所幸未波及其他人員。

員警獲報介入，潘男神情恍惚，警方先在潘男車上查獲依托咪酯煙彈1顆，隨後毒品唾液快篩又測出毒品K他命陽性反應，當場依違反毒品危害防制條例及刑法公共危險等罪嫌逮捕潘男，詢後移送士林地檢署偵辦，並建請聲押。

警方呼籲，毒駕事件危害公眾甚巨，民眾切勿以身試法，警方將持續積極查緝毒品及毒駕，維護市民安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

車輛後續墜落路旁邊坡階梯，所幸未波及其他人員。圖／警方提供

警方介入在潘男車輛中查獲毒品依托咪酯煙彈，並以毒品唾液快篩驗出陽性反應。圖／警方提供