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桃園保全吸電子煙神情異常 警測出依托咪酯陽性反應
桃園平鎮區蔡姓保全疑執勤時吸食電子加熱煙，因神情異常遭民眾報案。平鎮分局今天表示，警方到場檢測發現保全對依托咪酯呈陽性反應，並查獲海洛因毒品，移送桃檢法辦。
桃園市警察局平鎮分局宋屋派出所副所長鄭力行接受媒體聯訪表示，員警在4日晚間10時許接獲民眾報案後趕赴現場，發現51歲蔡男正在吸食電子加熱煙，且身體不停顫抖、眼神渙散，疑似施用毒品，隨即依法進行檢測及查處。
鄭力行指出，經檢測蔡男對依托咪酯呈陽性反應，員警並於蔡男身上查獲海洛因毒品，除將相關證物依法查扣，並將人帶回派出所偵辦。
鄭力行說，警方調查後依違反毒品危害防制條例，將蔡男移送桃園地方檢察署偵辦，並將持續加強查緝毒品犯罪，防制毒品流入社區。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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