快訊

遇強風就碎！ 內政部證實颱風天「玻璃貼膠帶」是幫倒忙

問題油下架政策急轉彎！石崇良：不是誤判...明找四大精煉油廠開會

林志玲、言承旭情纏16年未果！蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園保全吸電子煙神情異常 警測出依托咪酯陽性反應

中央社／ 桃園5日電

桃園平鎮區蔡姓保全疑執勤時吸食電子加熱煙，因神情異常遭民眾報案。平鎮分局今天表示，警方到場檢測發現保全對依托咪酯呈陽性反應，並查獲海洛因毒品，移送桃檢法辦。

桃園市警察局平鎮分局宋屋派出所副所長鄭力行接受媒體聯訪表示，員警在4日晚間10時許接獲民眾報案後趕赴現場，發現51歲蔡男正在吸食電子加熱煙，且身體不停顫抖、眼神渙散，疑似施用毒品，隨即依法進行檢測及查處。

鄭力行指出，經檢測蔡男對依托咪酯呈陽性反應，員警並於蔡男身上查獲海洛因毒品，除將相關證物依法查扣，並將人帶回派出所偵辦。

鄭力行說，警方調查後依違反毒品危害防制條例，將蔡男移送桃園地方檢察署偵辦，並將持續加強查緝毒品犯罪，防制毒品流入社區。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

保全 毒品 桃園

延伸閱讀

又是毒駕！平鎮男騎車搖晃遭警攔 篩出大麻陽性、查獲喪屍菸彈

楊梅分局深入社區與民交流 治安會議強化防詐、交安觀念

廣角鏡／男子新北毒駕 逆向自撞護欄

台中詐團車手超商領金融卡包裹 見警拔腿逃仍落網

相關新聞

影／桃園保全上夜班竟扶牆狂抖 警到場查獲吸毒煙身上還有海洛因

桃園市一名保全員雙手扶著社區外圍樓矮牆，雙腳半蹲全身一直抖，畫面被PO在網路平台，還加評語「丸了嘛 no掉了」 。平鎮警分局員警昨天深夜到現場，保全員還在不自主抖答不出話，警方當場檢測依扶咪酯呈陽性反應，並在他身上起出海洛因等毒品，全案今天依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

嘉市警周末封閉式路檢掃毒駕　90警力查獲毒駕、通緝犯

嘉義市警察局持續加強取締酒駕、毒駕，昨晚再度與保五總隊聯手執行封閉式路檢勤務，共動員90名警力，在全市16處重要路口及夜生活場所周邊同步攔查，當晚查獲酒後駕車1件、毒後駕車1件、通緝犯3件及毒品案1件。局長陳明志表示，警方將持續以高強度執法遏止毒駕，維護市民用路安全。

廣角鏡／男子新北毒駕 逆向自撞護欄

莊姓男子昨天凌晨駕車行經蘆洲，突逆向撞上路邊護欄，員警發現他精神恍惚，呈現吸毒症狀。莊經唾液快篩測試，依托咪酯、安非他命及卡西酮均呈陽性反應，警方依毒駕等罪移送新北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。