桃園保全吸電子煙神情異常 警測出依托咪酯陽性反應

桃園市一名保全員雙手扶著社區外圍樓矮牆，雙腳半蹲全身一直抖，畫面被PO在網路平台，還加評語「丸了嘛 no掉了」 。平鎮警分局員警昨天深夜到現場，保全員還在不自主抖答不出話，警方當場檢測依扶咪酯呈陽性反應，並在他身上起出海洛因等毒品，全案今天依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

2026-07-05 12:50