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影／桃園保全上夜班竟扶牆狂抖 警到場查獲吸毒煙身上還有海洛因
桃園市一名保全員雙手扶著社區外圍樓矮牆，雙腳半蹲全身一直抖，畫面被PO在網路平台，還加評語「丸了嘛 no掉了」 。平鎮警分局員警昨天深夜到現場，保全員還在不自主抖答不出話，警方當場檢測依扶咪酯呈陽性反應，並在他身上起出海洛因等毒品，全案今天依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方接獲民眾報案，立即趕赴現場處理，發現保全51歲蔡姓保全員在吸食電子加熱菸，且身體不停顫抖、眼神渙散，疑似施用毒品。經檢測呈依托咪酯陽性反應，並於身上查獲海洛因等毒品。保全員手扶矮牆全身抖的畫面，被PO上網引起議論，上班時間竟然吸毒匪夷所思。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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