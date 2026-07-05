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嘉市警周末封閉式路檢掃毒駕 90警力查獲毒駕、通緝犯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警察局持續加強取締酒駕毒駕，昨晚再度與保五總隊聯手執行封閉式路檢勤務，共動員90名警力，在全市16處重要路口及夜生活場所周邊同步攔查，當晚查獲酒後駕車1件、毒後駕車1件、通緝犯3件及毒品案1件。局長陳明志表示，警方將持續以高強度執法遏止毒駕，維護市民用路安全。

嘉市警表示，為貫徹酒駕、毒駕零容忍政策，昨晚針對KTV、酒吧等娛樂場所周邊道路、重要聯外幹道及易肇事路段，規畫16處封閉式路檢點，並結合保五總隊支援警力，共投入90名員警執行高密度攔查勤務，全面防堵危險駕駛上路。

警方統計，今年截至目前已舉發毒駕143件、酒後駕車260件；自5月24日推動「取締毒駕暨斷根緝毒專案」以來，已查獲40件相關案件，並向法院聲請預防性羈押獲准7人。

警方表示，對於查獲毒駕案件，只要符合羈押法定要件，包括查獲毒品、併同酒駕、造成交通事故致人死傷、多次施用毒品或毒駕前科，或客觀上顯有施用毒品而無法安全駕駛等情形，都將檢具相關事證，依法向檢方建請聲請預防性羈押。

另外，警方提醒，「依托咪酯」已於今年6月27日正式列為第一級毒品。施用後容易造成精神恍惚、肌肉抽搐等情形，駕車將大幅增加事故風險，且吸食、持有及毒駕相關刑責均已提高，呼籲民眾切勿以身試法。

嘉市警表示，未來將持續結合娛樂場所、KTV、酒吧及旅宿業者推動第三方警政合作，若發現疑似施用毒品、神志不清或酒後仍執意駕車情形，應立即通報警方，共同防制毒品犯罪及危險駕駛，並持續向上溯源追查毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

嘉市警強勢掃蕩毒駕，16處封閉式路檢攔查展成果。圖／嘉義市警局提供
嘉市警強勢掃蕩毒駕，16處封閉式路檢攔查展成果。圖／嘉義市警局提供

嘉市警雷霆掃蕩夜生活熱點，封閉式路檢查獲毒駕、通緝犯。圖／嘉義市警局提供
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嘉市警強力取締毒駕，今年累計舉發143件毒駕。圖／嘉義市警局提供
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嘉市警周末夜重兵路檢，毒駕、酒駕及毒品案無所遁形。圖／嘉義市警局提供
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嘉義市警局長陳明志主持勤前教育，對同仁實施任務提示與慰勉。圖／嘉義市警局提供
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毒品 酒駕 毒駕

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