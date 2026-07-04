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中壢槍響！張善政探視中彈警員 允協助調整基層勤務負荷

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市中壢分局興國派出所昨傳槍響，資歷近10年的張姓警員中彈倒地，目前仍在醫院治療。市長張善政今早到醫院探視及慰問家屬，同時也允諾調整基層勤務負荷，「期盼每一位警察都能平平安安回家」。

張善政臉書表示，今天上午看到張員父母和妻子焦急守在病床前，他的心情跟對方一樣沉重，一時說不出太多話，只能握著他們的手，讓他們知道市府和警察局會一直都在。

張善政說，張員是同事眼中最可靠的夥伴，認真負責、盡忠職守。許多陪同前來的同仁們，眼眶都是紅的。他向張員家屬承諾，除了全力協助張員的醫療與後續照顧，市府也會協助警察局調整第一線同仁的勤務負荷，並把心理支持當作最重要的事來做。「照顧好第一線的夥伴，才對得起他們對市民的守護」。

桃園市長張善政（右）今天到醫院探視中彈的張姓警員與慰問家屬，允協助調整基層勤務負荷。圖／翻攝自張善政臉書
桃園市長張善政（右）今天到醫院探視中彈的張姓警員與慰問家屬，允協助調整基層勤務負荷。圖／翻攝自張善政臉書

桃園市長張善政（右）今天到醫院探視中彈的張姓警員與慰問家屬，允協助調整基層勤務負荷。圖／翻攝自張善政臉書
桃園市長張善政（右）今天到醫院探視中彈的張姓警員與慰問家屬，允協助調整基層勤務負荷。圖／翻攝自張善政臉書

張善政 中壢 槍響 派出所 警察

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