騎車左右搖晃被攔查、平鎮警查獲毒駕男 實習生首次查緝直呼震撼

毒駕示意圖。圖／AI生成

桃園市平鎮警分局建安派出所員警本月3日下午執行巡邏勤務，發現一名25歲的魏姓男子騎乘機車沿途左右搖晃、行車不穩，立即上前攔查，經唾液毒品快篩呈大麻陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

建安派出所副所長李榮俊表示，警員執行巡邏勤務行經平鎮區金陵路四段與平東路路口，發現一名男子騎乘機車沿途左右搖晃、行車不穩，由於當時正值下班交通尖峰時段，車流量大，為避免發生交通事故，立即保持距離，尾隨在後，趁該車停等紅燈時上前攔查。

警方盤查過程中，發現男子除了眼神渙散、神情恍惚、反應遲緩外，更手持電子加熱菸，經徵得同意實施唾液毒品快篩，結果呈現大麻陽性反應，並查獲毒品依託咪酯菸彈1顆、電子菸加熱桿2支，詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送桃園地方檢察署偵辦。

本次勤務也是警察實習生江令言及鍾議德，首次參與毒駕查緝。江令言剛好是分局內一位巡佐的兒子，收腎家庭影響，決定也當警察服務。江令言表示，以前都是透過新聞報導了解警方查緝毒駕的過程，這次親身參與第一線勤務，內心感到相當震撼，也深刻體會毒駕對公共安全所造成的嚴重危害。

平鎮分局呼籲，毒品會影響駕駛人的判斷力、注意力及反應能力，毒駕行為與酒駕同樣具有高度公共危險性，不僅危及自身安全，更可能波及其他無辜用路人。適逢暑假期間，警方正執行「青春專案」，將持續加強取締毒駕、酒駕及各類危險駕駛行為，同時加強查緝毒品、詐欺、兒少性剝削等犯罪，並落實各項犯罪預防宣導，全力維護青少年安全成長環境及用路人交通安全。

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