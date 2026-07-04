快訊

親媽掏空積蓄還逼背10億債！大咖歌后爆家醜 母留遺書喊跳橋疑身亡

流通商戰／北車商場換手倒數 台鐵讓微風、新光三越都卡住

驚見小孫子自打嘴巴！阿嬤心疼落淚：原來在幼兒園受虐「停招1年太輕」

聽新聞
0:00 / 0:00

又是毒駕！平鎮男騎車搖晃遭警攔 篩出大麻陽性、查獲喪屍菸彈

桃園電子報／ 桃園電子報

924606 0
男子經唾液毒品快篩呈大麻陽性反應，警方詢後依法移送桃園地方檢察署偵辦。圖：讀者提供

桃園市昨(3)日下午一名男子騎乘機車行經平鎮區金陵路四段與平東路路口，因沿途左右搖晃、行車不穩，被巡邏員警發現隨即上前攔查，經唾液毒品快篩呈大麻陽性反應，同時查獲毒品依託咪酯菸彈1顆、電子菸加熱桿2支，詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

924605 0
警方同時查獲毒品依託咪酯菸彈1顆、電子菸加熱桿2支。圖：讀者提供

平鎮警分局建安派出所副所長李榮俊表示，員警執行巡邏勤務行經平鎮區金陵路四段與平東路路口，發現一名男子騎乘機車沿途左右搖晃、行車不穩，由於當時正值下班交通尖峰時段，車流量大，為避免發生交通事故，員警立即保持距離，尾隨在後，趁該車停等紅燈時上前攔查。警方盤查過程中，發現男子除了眼神渙散、神情恍惚、反應遲緩外，更手持電子加熱菸，經徵得同意實施唾液毒品快篩，結果呈現大麻陽性反應，並查獲毒品依託咪酯菸彈1顆、電子菸加熱桿2支，詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪移送桃園地方檢察署偵辦。

此次勤務也是警察實習生江令言及鍾議德首次參與毒駕查緝。江令言表示，以前都是透過新聞報導了解警方查緝毒駕的過程，這次親身參與第一線勤務，內心感到相當震撼，也深刻體會毒駕對公共安全所造成的嚴重危害。未來投入警察工作後，將秉持依法行政精神，積極投入治安維護及交通執法工作，守護民眾生命財產安全。

平鎮警分局呼籲，毒品會影響駕駛人的判斷力、注意力及反應能力，毒駕行為與酒駕同樣具有高度公共危險性，不僅危及自身安全，更可能波及其他無辜用路人。適逢暑假期間，警方正執行「青春專案」，將持續加強取締毒駕、酒駕及各類危險駕駛行為，同時加強查緝毒品、詐欺、兒少性剝削等犯罪，並落實各項犯罪預防宣導，全力維護青少年安全成長環境及用路人交通安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：又是毒駕！平鎮男騎車搖晃遭警攔 篩出大麻陽性、查獲喪屍菸彈

大麻 平鎮 毒品 毒駕 電子菸 喪屍煙彈

延伸閱讀

士檢偵辦毒駕案件 再聲押10名被告獲准

男販毒緩刑毒駕撞死人 不到1個月4度毒駕被逮…法官判8年11月

台中多車連環推撞 肇事駕駛毒品快篩陽性遭法辦

竹南男子毒駕撞死罹癌二寶爸後肇事逃逸 苗檢聲押禁見獲准

相關新聞

騎車左右搖晃被攔查、平鎮警查獲毒駕男 實習生首次查緝直呼震撼

桃園市平鎮警分局建安派出所員警本月3日下午執行巡邏勤務，發現一名25歲的魏姓男子騎乘機車沿途左右搖晃、行車不穩，立即上前攔查，經唾液毒品快篩呈大麻陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

高雄醉漢公園持刀閒晃遭民眾奪刀　居民驚嚇PO文：帶孩子出門要看好

謝姓男子昨晚9時許酒後沒穿上衣，打赤膊在高市湖內區建國街公園持刀閒晃，民眾蔡姓男子趁其不備奪下刀子丟路邊報警，有住戶目擊驚嚇PO網，呼籲「帶小孩出門要看好」警方獲報將謝男帶回保護管束，依違反社會秩序維護法送辦。

又是毒駕！平鎮男騎車搖晃遭警攔 篩出大麻陽性、查獲喪屍菸彈

桃園市昨(3)日下午一名男子騎乘機車行經平鎮區金陵路四段與平東路路口，因沿途左右搖晃、行車不穩，被巡邏員警發現隨即上前攔查。

高雄5男1女討10萬起口角捅死60歲欠債男　犯嫌行凶前搭電梯畫面曝

高市今天凌晨3時40分許驚傳凶殺案！傅姓男子疑欠人10萬元未還，債主和4男1女至傅男大樓租屋處討債起口角，其中有人憤持彈簧刀連刺向傅男背部，見傅倒臥血泊，6人即鳥獸散；重傷的傅男被送醫急救仍宣告不治，警方目前逮獲2男，正追緝共犯中。

開銷、感情談不攏！士林女毒蟲猛刺前夫胸口4刀 被逮辯：他自己跌倒的

劉姓女子昨天晚上去台北市士林區基河路找林姓前夫，雙方不滿小孩開銷費用、各自在外有男女朋友，在租屋處起爭執，劉女一氣之下抄起剪刀朝林男胸口猛刺4刀，頓時血濺一地，警、消獲報趕抵，依現行犯逮捕劉女，在她身上查扣2顆依託咪酯煙彈，警詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

高雄驚傳凶殺案！5男1女持刀衝民宅行凶　60歲男被捅2刀不治

高雄市三民區今天凌晨驚傳凶殺案，5男1女於凌晨3點多衝進忠孝一路民宅，和傅姓男子發生口角，其中有人憤持刀刺向傅男，見傅倒臥血泊中，6人即鳥獸散，傅男女友報案，雖傅被緊急送醫急救，仍宣告不治，警方目前已逮2男，其餘共犯追緝中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。