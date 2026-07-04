高雄5男1女討10萬起口角捅死60歲欠債男　犯嫌行凶前搭電梯畫面曝

高市今天凌晨3時40分許驚傳凶殺案！傅姓男子疑欠人10萬元未還，債主和4男1女至傅男大樓租屋處討債起口角，其中有人憤持彈簧刀連刺向傅男背部，見傅倒臥血泊，6人即鳥獸散；重傷的傅男被送醫急救仍宣告不治，警方目前逮獲2男，正追緝共犯中。

三民一警分局調查，這起凶殺案發生在今天凌晨3點多，當時有5男1女前往忠孝一路某大樓，一行人搭電梯直上5樓，進入60歲傅姓男子租屋處，雙方起爭執後，其中有人持疑似彈簧刀刺向傅男背部，傅當場血濺現場倒地，5男1女見苗頭不對，隨即驅車逃逸。

當時和傅男同住的女友見男友倒臥血泊，嚇得報案；轄區三民一警分局警方於3時40分獲報趕抵現場，救護員緊急將重傷的傅男緊急送醫搶救，但仍因傷重宣告不治。

據悉，傅男身上有兩個穿刺傷口，疑身中2刀不治，警方將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

案發後，警方以車追人，先逮捕孫姓（39歲）及薛姓（43歲）2名男子；警方初步了解，死者傅男疑欠人10萬元債務未還，債主為了討債，找來孫男等5人助陣，進屋後和傅男口角，其中一男持刀刺殺傅男，致其傷重不治，警方正追緝其餘共犯，釐清其犯案動機。

高雄市三民區今天凌晨驚傳凶殺案，5男1女於凌晨3點多衝進忠孝一路大樓，和傅姓男子發生口角，傅男被捅刀送醫不治，警方先逮在場的孫姓男子。記者石秀華／翻攝

高雄市三民區今天凌晨驚傳凶殺案，5男1女於凌晨3點多衝進忠孝一路大樓，和傅姓男子發生口角，傅男被捅刀送醫不治；圖為犯嫌行凶前搭電梯進入死者租屋處畫面。記者石秀華／翻攝

高雄市三民區今天凌晨驚傳凶殺案，5男1女於凌晨3點多衝進忠孝一路大樓，和傅姓男子發生口角，傅男被捅刀送醫不治，警方先逮在場的薛姓男子。記者石秀華／翻攝

高雄市三民區今天凌晨驚傳凶殺案，5男1女於凌晨3點多衝進忠孝一路大樓，和傅姓男子發生口角，傅男被捅刀，雖經救護員送醫仍傷重不治。記者石秀華／翻攝

高雄市三民區今天凌晨驚傳凶殺案，5男1女於凌晨3點多衝進忠孝一路大樓，和傅姓男子發生口角，傅男被捅刀送醫不治；圖為犯嫌行凶前搭電梯進入死者租屋處畫面。記者石秀華／翻攝