快訊

傅子純告別式親弟淚喊「最好的基因都給你了」　憶唯一挨揍哭紅眼

世足賽／14分鐘先破門！哥倫比亞1:0勝迦納 搭晉級16強末班車

補維生素C別只知道吃柳橙 營養師推「高C蔬果排行榜」：冠軍是它

聽新聞
0:00 / 0:00

開銷、感情談不攏！士林女毒蟲猛刺前夫胸口4刀 被逮辯：他自己跌倒的

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

劉姓女子昨天晚上去台北市士林區基河路找林姓前夫，雙方不滿小孩開銷費用、各自在外有男女朋友，在租屋處起爭執，劉女一氣之下抄起剪刀朝林男胸口猛刺4刀，頓時血濺一地，警、消獲報趕抵，依現行犯逮捕劉女，在她身上查扣2顆依託咪酯煙彈，警詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

警方調查，劉女（41歲）跟林男（41歲）過去就常在林男的分租套房起口角，轄區派出所曾多次獲報糾紛但都沒有受傷衝突，昨天晚上8點多再次接獲鄰居報案「這次吵很兇」趕抵，驚見林男胸口受傷流血，緊急協助送119，另在場控制涉嫌行兇的劉女，查扣作案用剪刀一把。

林男胸口有4處長約1公分穿刺傷，送醫救治後生命跡象穩定，雖然雙方製作筆錄時態度不配合，不願透露事發經過，但警方初步了解，雙方是因金錢和感情糾紛起口角，包括2人在外各有男女朋友，2人都沒有工作卻育有小孩，爭論生活開銷。

劉女警詢時否認犯行，推託傷口不是她造成的，是前夫「自己跌倒」所導致，警方在她身上查獲有2顆依托咪脂煙彈，她坦承吸食，預計今天下午警詢後依殺人未遂、毒品等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市士林區基河路昨晚發生嚴重流血衝突，劉姓女子持剪刀刺傷前夫胸口，警方獲報趕抵，當場依現行犯逮捕，並封鎖現場採證。記者翁至成／翻攝
台北市士林區基河路昨晚發生嚴重流血衝突，劉姓女子持剪刀刺傷前夫胸口，警方獲報趕抵，當場依現行犯逮捕，並封鎖現場採證。記者翁至成／翻攝

警方查扣劉女身上持有的2顆毒品依託咪酯煙彈。記者翁至成／翻攝
警方查扣劉女身上持有的2顆毒品依託咪酯煙彈。記者翁至成／翻攝

警方查扣作案用剪刀。記者翁至成／翻攝
警方查扣作案用剪刀。記者翁至成／翻攝

殺人未遂 台北市 吸毒 喪屍煙彈

延伸閱讀

士林驚傳刺人案 疑金錢糾紛...前妻抄剪刀刺前夫胸口

懷疑乾哥、乾妹同居不單純 前男友登門興師問罪慘遭一刀穿心

放暑假同在家講電話太吵爆衝突 姊衝廚房持菜刀砍傷弟被逮

影／新北林口萬家福驚傳砍人！男持刀揮舞喋血 落網竟稱「什麼都不記得」

相關新聞

開銷、感情談不攏！士林女毒蟲猛刺前夫胸口4刀 被逮辯：他自己跌倒的

劉姓女子昨天晚上去台北市士林區基河路找林姓前夫，雙方不滿小孩開銷費用、各自在外有男女朋友，在租屋處起爭執，劉女一氣之下抄起剪刀朝林男胸口猛刺4刀，頓時血濺一地，警、消獲報趕抵，依現行犯逮捕劉女，在她身上查扣2顆依託咪酯煙彈，警詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

高雄驚傳凶殺案！5男1女持刀衝民宅行凶　60歲男被捅2刀不治

高雄市三民區今天凌晨驚傳凶殺案，5男1女於凌晨3點多衝進忠孝一路民宅，和傅姓男子發生口角，其中有人憤持刀刺向傅男，見傅倒臥血泊中，6人即鳥獸散，傅男女友報案，雖傅被緊急送醫急救，仍宣告不治，警方目前已逮2男，其餘共犯追緝中。

高雄婦赴泰當運毒車手 夾帶3.5公斤海洛因闖關判16年

高雄張姓女子為了賺取外快，接受自稱「林仕華」男子委託，前往泰國帶1只行李箱回台。她雖察覺行李箱異常沉重，且對方要求不得攜帶自己的行李箱、不得查看內容物，入境時被海關查出行李箱暗藏3.5公斤海洛因，高雄地方法院以共同犯運輸第一級毒品罪，處有期徒刑16年。

影／蘆洲黑色賓士逆向撞牆　駕駛快篩驗出一到三級毒品反應

新北市蘆洲區今天凌晨有1輛黑色賓士轎車，行駛中突然衝到逆向車道再去撞路邊護欄，警方趕抵發現40歲駕駛精神恍惚，唾液快篩呈現3種毒品陽性反應，當場扣車、逮人依毒駕公共危險罪嫌偵辦。

影／新北林口萬家福隨機砍人之前 嫌犯還在馬路砸計程車

昨天在新北市林口萬家福持刀隨機砍人的張姓嫌犯，警方擴大偵查發現他行凶前先在住處社區毀損電梯，又在路上砸計程車才走到量販店砍傷陌生人，今天警訊之後將依殺人未遂、毀損等罪嫌移送法辦，並建請羈押。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。