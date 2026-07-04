開銷、感情談不攏！士林女毒蟲猛刺前夫胸口4刀 被逮辯：他自己跌倒的

劉姓女子昨天晚上去台北市士林區基河路找林姓前夫，雙方不滿小孩開銷費用、各自在外有男女朋友，在租屋處起爭執，劉女一氣之下抄起剪刀朝林男胸口猛刺4刀，頓時血濺一地，警、消獲報趕抵，依現行犯逮捕劉女，在她身上查扣2顆依託咪酯煙彈，警詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

警方調查，劉女（41歲）跟林男（41歲）過去就常在林男的分租套房起口角，轄區派出所曾多次獲報糾紛但都沒有受傷衝突，昨天晚上8點多再次接獲鄰居報案「這次吵很兇」趕抵，驚見林男胸口受傷流血，緊急協助送119，另在場控制涉嫌行兇的劉女，查扣作案用剪刀一把。

林男胸口有4處長約1公分穿刺傷，送醫救治後生命跡象穩定，雖然雙方製作筆錄時態度不配合，不願透露事發經過，但警方初步了解，雙方是因金錢和感情糾紛起口角，包括2人在外各有男女朋友，2人都沒有工作卻育有小孩，爭論生活開銷。

劉女警詢時否認犯行，推託傷口不是她造成的，是前夫「自己跌倒」所導致，警方在她身上查獲有2顆依托咪脂煙彈，她坦承吸食，預計今天下午警詢後依殺人未遂、毒品等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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台北市士林區基河路昨晚發生嚴重流血衝突，劉姓女子持剪刀刺傷前夫胸口，警方獲報趕抵，當場依現行犯逮捕，並封鎖現場採證。記者翁至成／翻攝

警方查扣劉女身上持有的2顆毒品依託咪酯煙彈。記者翁至成／翻攝