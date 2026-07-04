內政部：依托咪酯走私來源部分來自越南或馬來西亞

根據內政部提供給立法院的書面報告指出，去年1月至今年6月，各警察機關查緝毒品走私案件共399件，各級毒品共2萬604公斤。分析依托咪酯走私來源，部分來自越南或馬來西亞，以行李夾藏或旅客夾帶等手法走私，或以空運快遞方式自印度寄出嘗試入境。

各界關注毒駕及毒品議題，立法院外交及國防委員會6日將邀請國家安全局長蔡明彥、內政部、法務部報告「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」，併請海洋委員會海巡署、財政部關務署、國防部憲兵指揮部列席，並備質詢。

根據內政部送達立法院的書面報告指出，自114年1月至115年6月，各警察機關查緝毒品走私案件成效統計，查獲毒品走私入台案件共計399件，第一級毒品重量約711公斤，主要為海洛因、第二級毒品重量約7009公斤，主要為大麻類、依托咪酯、安非他命類、MDMA。依托咪酯在今年6月正式生效提升為一級毒品。

內政部指出，查獲第三級毒品重量約7718公斤，主要為愷他命，及查獲第四級毒品重量約5166公斤，以毒品先驅原料為主，主要包含「1-甲基苯基-1-丙酮」、「2-溴-4-甲基苯丙酮」等。

內政部表示，走私途徑分析，以行李夾藏144件，占36.09%，以及毒郵包143件，占35.84%最多，其次為空運快遞63件，占15.79%、人體夾藏19件，占4.76%、海運貨櫃20件，占5.01%，以及漁船走私10件，占2.51%。

內政部指出，走私來源國分析，前5名分別為泰國137件最多，其次為美國40件、中國大陸含港澳38件、馬來西亞34件、加拿大24件。

內政部表示，分析依托咪酯走私來源，部分來自越南或馬來西亞，以行李夾藏或旅客夾帶等手法走私，或以空運快遞方式自印度寄出嘗試入境。內政部警政署保安警察第三總隊曾於114年1月及115年 2月，分別查獲自印度寄出、以化學品名義虛偽報關的依托咪酯，查扣數量分別為300公斤及100公斤。

內政部指出，將持續運用各駐外警察聯絡組與駐在國執法機關建立情資交流及合作機制，與印度、馬來西亞、越南、寮國等國執法機關共同辦理跨境毒品案件合作，透過情資交換、共同溯源、專案合作及跨境協查等方式，並協助追查依托咪酯源頭藥廠及上游販毒集團，有效強化跨境緝毒合作及境外阻絕量能。

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