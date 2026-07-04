高雄驚傳凶殺案！5男1女持刀衝民宅行凶　60歲男被捅2刀不治

高雄市三民區今天凌晨驚傳凶殺案，5男1女於凌晨3點多衝進忠孝一路民宅，和傅姓男子發生口角，其中有人憤持刀刺向傅男，見傅倒臥血泊中，6人即鳥獸散，傅男女友報案，雖傅被緊急送醫急救，仍宣告不治，警方目前已逮2男，其餘共犯追緝中。

根據了解，這起凶殺案發生在今天凌晨3點多，當時有5男1女衝進位於忠孝一路某民宅內，和60歲屋主傅姓男子起爭執，其中有人持刀刺向傅男身體，傅當場血濺現場倒地，5男1女見苗頭不對，隨即驅車逃逸。

當時和傅男同住的女友見男友倒臥血泊，嚇得報案，轄區三民一警分局警方於3時40分獲報趕抵現場，救護員緊急將失去意識的傅男送醫搶救，但仍因傷重宣告不治。

據悉，傅男身上有兩個穿刺傷口，疑身中2刀不治，警方將報請檢察官相驗，以釐清確切死因。

案發後，警方以車追人，先逮捕孫姓（39歲）及薛姓（43歲）2名男子，其餘共犯尚在追緝中，正釐清犯案動機。