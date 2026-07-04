高雄婦赴泰當運毒車手 夾帶3.5公斤海洛因闖關判16年

高雄張姓女子為了賺取外快，接受自稱「林仕華」男子委託，前往泰國帶1只行李箱回台。她雖察覺行李箱異常沉重，且對方要求不得攜帶自己的行李箱、不得查看內容物，入境時被海關查出行李箱暗藏3.5公斤海洛因，高雄地方法院以共同犯運輸第一級毒品罪，處有期徒刑16年。

判決指出，張女於去年11月20日前接受自稱「林仕華」男子委託，以每日3000元報酬赴泰國取貨，事前收取旅費及報酬9萬4000元，隨後飛往泰國清邁。隔天晚間依指示前往指定地點，受指示在1處電線桿旁帶走行李箱，並於11月22日搭機返台。

張女稱，以往替對方攜帶烈酒返台時，都是使用自己的行李箱，也能查看內容物，但這次對方刻意要求不得攜帶自己的行李箱，也禁止打開檢查，加上行李箱異常沉重，她當時就懷疑裡面可能藏有毒品，但她為賺錢仍決定攜帶返國。

法官指出，張女明知跨國運毒集團常利用旅客夾帶毒品闖關，又收取遠高於一般代購的報酬，足以預見行李箱內可能夾藏高價值毒品，仍放任結果發生，具有運輸第一級毒品的不確定故意。

法院審酌，張女於偵查及審理期間均坦承犯行，依法減輕其刑，但未能提供幕後主嫌「林仕華」真實身分，無法適用供出上游減刑規定。另考量查獲的海洛因純質淨重超過3.5公斤，若流入市面將造成重大危害，因此量處有期徒刑16年，全案仍可上訴。

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