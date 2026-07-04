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影／蘆洲黑色賓士逆向撞牆 駕駛快篩驗出一到三級毒品反應
新北市蘆洲區今天凌晨有1輛黑色賓士轎車，行駛中突然衝到逆向車道再去撞路邊護欄，警方趕抵發現40歲駕駛精神恍惚，唾液快篩呈現3種毒品陽性反應，當場扣車、逮人依毒駕公共危險罪嫌偵辦。
莊姓男子凌晨1時許駕車行經蘆洲區永安北路一段，突然偏離車道衝到逆向，直接撞上路旁護欄圍牆，路人發現報案，員警趕抵時發現他精神恍惚、口齒不清，明顯是吸毒後症狀。
實施唾液快篩測試，呈現第一級毒品依托咪酯、二級毒品安非他命、第三級毒品卡西酮陽性反應，莊男因自撞造成全身多處擦挫傷，由員警戒護至市立三重醫院就醫。警詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險（毒駕）罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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