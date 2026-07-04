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影／新北林口萬家福隨機砍人之前 嫌犯還在馬路砸計程車
昨天在新北市林口萬家福持刀隨機砍人的張姓嫌犯，警方擴大偵查發現他行凶前先在住處社區毀損電梯，又在路上砸計程車才走到量販店砍傷陌生人，今天警訊之後將依殺人未遂、毀損等罪嫌移送法辦，並建請羈押。
據了解，32歲張嫌有毒品前科，昨天下午4時48分他先徒手砸毀自家社區電梯內玻璃飾板，1分鐘後走到林口區民有街，穿越馬路時有1輛計程車停等禮讓他通過，張嫌卻無故上前敲破車窗玻璃。
隨後他就直接走向萬家福，無端持15公分長的折疊刀攻擊從他身邊路過的28歲陌生男子，是1名印度人，造成對方左手臂遭刺一刀約5公分傷口，意識清楚由救護車送往長庚醫院包紮治療。
張嫌立即被量販店員工合力壓制，員警獲報趕抵依準現行犯逮捕，帶往林口警分局文林派出所調查，張嫌身上有明顯酒味，酒測值0.67毫克，辯稱什麼都不記得了。昨天夜間停止詢問，今天警詢後將依殺人未遂、毀損等罪嫌移送新北地檢署並建請羈押。
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