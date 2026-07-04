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林口萬家福隨機砍人案！ 嫌犯作案前還先在馬路上砸計程車

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影／新北林口萬家福隨機砍人之前 嫌犯還在馬路砸計程車

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

昨天在新北市林口萬家福持刀隨機砍人的張姓嫌犯，警方擴大偵查發現他行凶前先在住處社區毀損電梯，又在路上砸計程車才走到量販店砍傷陌生人，今天警訊之後將依殺人未遂、毀損等罪嫌移送法辦，並建請羈押。

據了解，32歲張嫌有毒品前科，昨天下午4時48分他先徒手砸毀自家社區電梯內玻璃飾板，1分鐘後走到林口區民有街，穿越馬路時有1輛計程車停等禮讓他通過，張嫌卻無故上前敲破車窗玻璃。

隨後他就直接走向萬家福，無端持15公分長的折疊刀攻擊從他身邊路過的28歲陌生男子，是1名印度人，造成對方左手臂遭刺一刀約5公分傷口，意識清楚由救護車送往長庚醫院包紮治療。

張嫌立即被量販店員工合力壓制，員警獲報趕抵依準現行犯逮捕，帶往林口警分局文林派出所調查，張嫌身上有明顯酒味，酒測值0.67毫克，辯稱什麼都不記得了。昨天夜間停止詢問，今天警詢後將依殺人未遂、毀損等罪嫌移送新北地檢署並建請羈押。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市林口萬家福量販店昨天發生的持刀砍人案，警方初步調查是32歲張姓男子喝酒後精神狀況不穩定導致失序行為，酒測值0.67毫克，將依殺人未遂罪嫌偵辦。 記者林昭彰／翻攝
新北市林口萬家福量販店昨天發生的持刀砍人案，警方初步調查是32歲張姓男子喝酒後精神狀況不穩定導致失序行為，酒測值0.67毫克，將依殺人未遂罪嫌偵辦。 記者林昭彰／翻攝

新北市林口萬家福量販店昨天發生的持刀砍人案，警方初步調查是32歲張姓男子喝酒後精神狀況不穩定導致失序行為，酒測值0.67毫克，將依殺人未遂等罪嫌偵辦。 記者林昭彰／翻攝
新北市林口萬家福量販店昨天發生的持刀砍人案，警方初步調查是32歲張姓男子喝酒後精神狀況不穩定導致失序行為，酒測值0.67毫克，將依殺人未遂等罪嫌偵辦。 記者林昭彰／翻攝

張嫌犯案後立即被量販店員工合力壓制，員警獲報趕抵依準現行犯逮捕。圖／截自臉書林口大家庭LinKou-Family
張嫌犯案後立即被量販店員工合力壓制，員警獲報趕抵依準現行犯逮捕。圖／截自臉書林口大家庭LinKou-Family

昨天在新北市林口萬家福持刀隨機砍人的張姓嫌犯，警方擴大偵查發現他行凶前先在住處社區毀損電梯，又在路上砸計程車才走到量販店砍傷陌生人，今天警詢之後將依殺人未遂、毀損等罪嫌移送法辦，並建請羈押。記者林昭彰／翻攝
昨天在新北市林口萬家福持刀隨機砍人的張姓嫌犯，警方擴大偵查發現他行凶前先在住處社區毀損電梯，又在路上砸計程車才走到量販店砍傷陌生人，今天警詢之後將依殺人未遂、毀損等罪嫌移送法辦，並建請羈押。記者林昭彰／翻攝

林口 萬家福 計程車 殺人未遂

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