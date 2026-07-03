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基隆某幼兒園虐童案如滾雪球 市府懲處出爐受害家長批避重就輕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵某私立幼兒園爆發虐童案，市府今天公布第一階段行政調查結果，2名教保員各處40萬元罰款，終身不得聘任，並勒令幼兒園停止招生一年，現有小朋友輔導轉園。受害周姓家長說，很多家長對懲處結果不滿意，認為整間幼兒園都有問題，市府懲處避重就輕，將以自己的力量討公道。

周姓家長上月在臉書社群投訴，晚上幫小孩洗澡時發現小孩上臂有大片瘀青，經追問小孩說因為中午午休沒睡覺，被教保員捏的 ，家長帶到醫院驗傷並提告，家長看到影片短短5分鐘，質疑至少3個小朋友受到不當對待，揭露該起虐童案，且受害小朋友及加害教保員都有多人，引爆虐童案如滾雪球般擴大。

周姓家長今天得知市府公布懲處結果後說，市政府懲處避重就輕，從監視器影像可以發現幼兒園情節重大，不只中班教保員有問題，連大班的教保員也有管教不當行為，整間幼兒園都有問題，多名教保員都有動手，但只對2名教保員處罰。他們相當不滿，會聯絡其他家長站出來，捍衛孩子的權益。

周姓家長表示，他們擔心事情泡沫化，市府的正義傾向加害者，家長能做的只有自救，我們只能用自己的力量與人脈討公道。既然市府、市長沒辦法給他們應得的正義，那我只能用自己的方式，這便是受虐家長的反撲 。

市府表示，調查發現，除原班2名教保服務人員外，大班教保服務人員於支援此班級時，也有不當對待幼兒情形，市府已啟動第二階段調查。初步檢視畫面，已責成園方於調查期間，該園負責人不得從事教保服務，及該班教保服務人員依教保服務人員條例規定暫時停聘、停職或停止契約執行，以維護幼兒權益。

基隆某幼兒園虐童案如滾雪球，市府懲處出爐受害家長批避重就輕。圖／家長提供
基隆某幼兒園虐童案如滾雪球，市府懲處出爐受害家長批避重就輕。圖／家長提供

基隆某幼兒園虐童案如滾雪球，市府懲處出爐受害家長批避重就輕。本報資料照片
基隆某幼兒園虐童案如滾雪球，市府懲處出爐受害家長批避重就輕。本報資料照片

基隆 幼兒園 虐童

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