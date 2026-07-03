聽新聞
0:00 / 0:00
士檢偵辦毒駕案件 再聲押10名被告獲准
黃姓被告等10人涉嫌於6月30日至7月2日間施用毒品後開車或騎車上路。士林地檢署先後將黃姓被告等10人向法院聲請預防性羈押，士林地方法院全數裁准羈押。
士檢指出，黃姓被告等10人分別於今年6月30日、7月1日及2日，在台北市及新北市駕駛自用小客車、騎乘重型機車或微型電動二輪車等動力交通工具，因發生交通事故或被警方攔檢查獲。經施以毒品唾液試劑快篩，檢測結果均呈安非他命類等毒品陽性反應，當場依法逮捕，並解送士檢偵辦。
檢察官訊問後，認為黃姓被告等10人涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，均向法院聲請預防性羈押，全獲法院裁定准予羈押。
士檢強調，將持續依照法務部及台灣高等檢察署指示，貫徹「毒駕零容忍」政策，對毒駕案件依法嚴查速辦，並視個案情節積極聲請預防性羈押，防杜再犯，守護用路人安全，維護道路交通秩序，展現嚴正執法、守護公共安全的堅定決心。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。