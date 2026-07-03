士檢偵辦毒駕案件 再聲押10名被告獲准

黃姓被告等10人涉嫌於6月30日至7月2日間施用毒品後開車或騎車上路。士林地檢署先後將黃姓被告等10人向法院聲請預防性羈押，士林地方法院全數裁准羈押。

士檢指出，黃姓被告等10人分別於今年6月30日、7月1日及2日，在台北市及新北市駕駛自用小客車、騎乘重型機車或微型電動二輪車等動力交通工具，因發生交通事故或被警方攔檢查獲。經施以毒品唾液試劑快篩，檢測結果均呈安非他命類等毒品陽性反應，當場依法逮捕，並解送士檢偵辦。

檢察官訊問後，認為黃姓被告等10人涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有反覆實行同一犯罪之虞，均向法院聲請預防性羈押，全獲法院裁定准予羈押。

士檢強調，將持續依照法務部及台灣高等檢察署指示，貫徹「毒駕零容忍」政策，對毒駕案件依法嚴查速辦，並視個案情節積極聲請預防性羈押，防杜再犯，守護用路人安全，維護道路交通秩序，展現嚴正執法、守護公共安全的堅定決心。

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