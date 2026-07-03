快訊

北捷Apple Pay信用卡嗶進站變「深蹲感應區」 官方曝設計原因

「男人沒保險套就別跟他上床」事後避孕藥發言惹議 林靜儀重申原意

世足攻略／藍白軍勝率9成仍藏隱憂？ 阿根廷戰黑馬維德角關鍵全看前30分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

涉盜採馬糞海膽 民進黨澎湖市代參選人項光照宣布退黨

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導

民進黨提名馬公市代表第一選區參選人項光照，涉嫌盜採馬糞海膽遭送辦，宣布退黨，將請辭黨職負起政治責任並致歉。民進黨澎湖縣黨部今天也發布聲明指出，已收到項光照退黨申請，將依黨章及規定辦理。

項光照昨提出退黨申請書坦承因違反規定採捕馬糞海膽，案件已移送澎湖地檢署偵辦中。他表示已深刻體認自己的錯誤，辜負支持者、澎湖鄉親及民進黨對我的期待，在此表達最深歉意。

他說身為民進黨提名的馬公市第一選區市民代表參選人，本應以更高標準要求自己，卻因個人不當行為影響黨譽，造成社會觀感不佳，相關責任應由他一人承擔。

為負起應有的政治責任，避免因個人因素持續影響民進黨及澎湖縣黨部，已依黨章規定正式提出退黨申請，並辭去民進黨澎湖縣黨部執行委員職務，希望將對黨的衝擊降到最低。

項光照說，尊重司法程序，並全力配合相關調查，依法接受處理，也願意為自己的行為負起所有責任。

澎湖縣黨部表示，此案已進入司法程序，民進黨一貫尊重司法，也尊重執法機關依法偵辦，任何涉及違法案件，都應依法接受調查與處理，不因個人身分或政黨背景而有差別待遇。

針對海洋資源保育議題，縣黨部強調，民進黨始終主張海洋永續及自然資源保育，澎湖海洋資源屬全體鄉親共同擁有，任何違反保育規定的行為都應引以為戒，共同維護海洋生態及漁業資源永續發展。

有媒體報導，項光照案發後「避不見面」或「不接電話」，縣黨部對此說明，案發當時，項光照遭執法機關依法查緝，並配合接受調查及偵訊，期間手機由執法機關依法保管，因此無法即時接聽電話或回覆訊息；交保後，已立即向縣黨部主委說明案情，並無逃避責任或刻意避不見面等情事。

縣黨部並說，對於此案引發社會關注及各界疑慮深感遺憾，將秉持誠實面對、勇於負責、尊重司法及守護海洋資源的原則，接受社會檢驗。

涉嫌盜採馬糞海膽遭送辦，民進黨澎湖市代參選人項光照宣布退黨。記者郭韋綺／翻攝
涉嫌盜採馬糞海膽遭送辦，民進黨澎湖市代參選人項光照宣布退黨。記者郭韋綺／翻攝

涉嫌盜採馬糞海膽遭送辦，民進黨澎湖市代參選人項光照宣布退黨。記者郭韋綺／翻攝
涉嫌盜採馬糞海膽遭送辦，民進黨澎湖市代參選人項光照宣布退黨。記者郭韋綺／翻攝

澎湖 海膽

延伸閱讀

捲走私案…總經理請辭切割！青雲吞3根跌停後翻轉鎖漲停

被問劉櫂豪動向 陳瑩稱建設一棒接一棒：不該被政治傳聞模糊焦點

高虹安可參選連任了！選罷法修法總統府公告生效 藍綠白「這群人」全都能解套

橫跨6屆 賴總統嫡系立委林宜瑾詐領助理費判7年

相關新聞

出國免費玩還有錢拿？人蛇集團誘國人出借護照助偷渡加拿大 9嫌遭起訴

移民署國境事務大隊與嘉義市警局聯手破獲一起跨國人蛇偷渡案，查出以許姓男子為首的人蛇集團，涉嫌招募多名台灣民眾充當「人頭」，利用中國大陸、香港機場調包登機證及偽變造護照等方式，協助中國籍人士冒用台灣人身分偷渡加拿大。全案經嘉義地檢署偵辦後近日偵結，依違反「護照條例」、「入出國及移民法」及「兩岸人民關係條例」等罪嫌，將許男、蕭男等9人提起公訴。

涉盜採馬糞海膽 民進黨澎湖市代參選人項光照宣布退黨

民進黨提名馬公市代表第一選區參選人項光照，涉嫌盜採馬糞海膽遭送辦，宣布退黨，將請辭黨職負起政治責任並致歉。民進黨澎湖縣黨部今天也發布聲明指出，已收到項光照退黨申請，將依黨章及規定辦理。

竹南男子毒駕撞死罹癌二寶爸後肇事逃逸 苗檢聲押禁見獲准

苗栗縣竹南鎮47歲林姓男子，本月1日傍晚開車逆向撞死唐姓機車騎士後棄車逃逸，躲藏在造橋鄉友人家，被鍥而不捨的員警逮捕到案，檢方今天聲羈禁見林男獲准。罹癌唐男中年失業又有是二寶爸，拖著病體找工作上班第一天竟遭撞死，令親友感到不捨。

懷疑乾哥、乾妹同居不單純 前男友登門興師問罪慘遭一刀穿心

台北市萬華區男子曾緯承今年3月18日深夜，因李姓乾妹的張姓前男友懷疑兩人關係不單純，前往曾男住處談判時，雙方爆發激烈口角、衝突，曾男先朝張男臉部噴灑辣椒水，再持刀猛刺其胸口致死。台北地檢署今涉犯殺人罪起訴曾男，將全案交由國民法官審理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。