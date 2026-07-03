涉盜採馬糞海膽 民進黨澎湖市代參選人項光照宣布退黨

民進黨提名馬公市代表第一選區參選人項光照，涉嫌盜採馬糞海膽遭送辦，宣布退黨，將請辭黨職負起政治責任並致歉。民進黨澎湖縣黨部今天也發布聲明指出，已收到項光照退黨申請，將依黨章及規定辦理。

項光照昨提出退黨申請書坦承因違反規定採捕馬糞海膽，案件已移送澎湖地檢署偵辦中。他表示已深刻體認自己的錯誤，辜負支持者、澎湖鄉親及民進黨對我的期待，在此表達最深歉意。

他說身為民進黨提名的馬公市第一選區市民代表參選人，本應以更高標準要求自己，卻因個人不當行為影響黨譽，造成社會觀感不佳，相關責任應由他一人承擔。

為負起應有的政治責任，避免因個人因素持續影響民進黨及澎湖縣黨部，已依黨章規定正式提出退黨申請，並辭去民進黨澎湖縣黨部執行委員職務，希望將對黨的衝擊降到最低。

項光照說，尊重司法程序，並全力配合相關調查，依法接受處理，也願意為自己的行為負起所有責任。

澎湖縣黨部表示，此案已進入司法程序，民進黨一貫尊重司法，也尊重執法機關依法偵辦，任何涉及違法案件，都應依法接受調查與處理，不因個人身分或政黨背景而有差別待遇。

針對海洋資源保育議題，縣黨部強調，民進黨始終主張海洋永續及自然資源保育，澎湖海洋資源屬全體鄉親共同擁有，任何違反保育規定的行為都應引以為戒，共同維護海洋生態及漁業資源永續發展。

有媒體報導，項光照案發後「避不見面」或「不接電話」，縣黨部對此說明，案發當時，項光照遭執法機關依法查緝，並配合接受調查及偵訊，期間手機由執法機關依法保管，因此無法即時接聽電話或回覆訊息；交保後，已立即向縣黨部主委說明案情，並無逃避責任或刻意避不見面等情事。

縣黨部並說，對於此案引發社會關注及各界疑慮深感遺憾，將秉持誠實面對、勇於負責、尊重司法及守護海洋資源的原則，接受社會檢驗。

涉嫌盜採馬糞海膽遭送辦，民進黨澎湖市代參選人項光照宣布退黨。記者郭韋綺／翻攝