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偷採海膽延燒 綠營馬公市民代表提名人項光照退黨

中央社／ 澎湖縣3日電

獲民進黨提名參選馬公市第一選區市民代表的參選人項光照，因涉嫌違法採捕馬糞海膽，今天宣布退黨，並請辭縣黨部執行委員職務。

民進黨澎湖縣黨部表示，已收到項光照提出退黨申請及辭去澎湖縣黨部執行委員職務，縣黨部將依黨章及相關程序辦理，並再一次對造成社會關注及各界疑慮深表遺憾。

民進黨澎湖縣黨部表示，項男因涉違法採捕馬糞海膽，目前已進入司法程序，尊重司法與執法機關依法偵辦。對於任何涉及違法案件，均應依法接受調查與處理，不因個人身分或政黨背景而有任何差別待遇。

民進黨澎湖縣黨部指出，民主進步黨始終堅持海洋永續及自然資源保育的核心價值。澎湖珍貴的海洋資源屬於全民共同擁有，更需要全民共同珍惜與守護。任何違反相關保育規定之行為，都應引以為戒，應共同維護澎湖海洋生態與漁業資源永續發展。

為延緩野生馬糞海膽族群的枯竭速度，澎湖縣政府明訂每年9月至隔年6月是禁捕期，只有7、8月開放採捕及販售殼徑達8公分以上的海膽。

項光照等6人於6月30日開放採捕前夕，出海前往白沙海域偷採馬糞海膽。澎湖地檢署檢警執法人員當場人贓俱獲，6人分別以新台幣3萬元至6萬元交保。

澎湖 海膽

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