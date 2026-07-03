台中多車連環推撞 肇事駕駛毒品快篩陽性遭法辦

林姓男子今天開車行經台中市西區一處路口，轉彎時撞上小客車釀連環撞，共造成林男等2人受傷，警方到場對他實施毒品唾液快篩，發現呈陽性反應依法送辦，並建請檢方聲押。

台中市警局第一分局表示，今天上午10時4分接獲報案指，西區台灣大道二段近忠明南路口發生多車交通事故，立即派員到場處理。

警方調查，30歲林姓男子駕駛小客車，沿台灣大道二段左轉車道往忠明南路方向行駛時，追撞前方靜止停等車流、46歲張姓女子駕駛的小客車，張女車輛遭受撞擊後，再向前連續推撞36歲沈女及62歲陳男分別駕駛的小客車。

事故造成林男腿部及張女手腳擦挫傷，經送醫治療均無生命危險，經警方於現場對林男實施毒品唾液快篩，發現呈現陽性反應。警方隨即依刑法公共危險罪將林男依法逮捕，後續移請台灣台中地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請預防性羈押。

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