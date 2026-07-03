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竹南男子毒駕撞死罹癌二寶爸後肇事逃逸 苗檢聲押禁見獲准

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮47歲林姓男子，本月1日傍晚開車逆向撞死唐姓機車騎士後棄車逃逸，躲藏在造橋鄉友人家，被鍥而不捨的員警逮捕到案，檢方今天聲羈禁見林男獲准。罹癌唐男中年失業又有是二寶爸，拖著病體找工作上班第一天竟遭撞死，令親友感到不捨。

據了解，55歲唐男家住頭份市，原本在中石化頭份廠任職長達20多年，因廠區停運面臨中年失業，於去年4月時被資遣，且他身患癌症，為了養育一對子女及支付自己罹癌的就醫費用，只能拖著虛弱的身體四處找工作，上個月底才剛在竹南找到新工作，本月1日新工作第一天上班，卻在下班返家途中遭毒駕轎車撞死，讓親友極度不捨。

竹南警分局調查，1日傍晚5點多，林男駕駛休旅車沿龍山路三段由東往西行駛，行經事故地點時，突偏離車道，迎面撞上對向車道的機車，造成唐姓騎士當場身受重傷，送醫急救後於當晚7點仍宣告不治；事故現場還波及停放於路邊的3輛機車，但林男竟棄車逃逸無蹤，警方全力追緝下，於案發後5小時內，在造橋鄉將他查獲到案。

苗栗地檢署表示，全案昨晚經檢察官陳昭銘訊問後，認林男涉犯刑法第185條飲用酒類、施用毒品不能安全駕駛致人於死、同法第185條之4第1項後段駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸等罪嫌重大，有事實足認有反覆實施同一犯罪、逃亡、勾串證人及滅證之虞，而有羈押之必要，向苗栗地方法院聲請羈押禁見獲准。

另外，本案發後也立即啟動保護關懷機制，昨由犯罪被害人保護協會苗栗分會專責人員主動聯繫唐姓被害人家屬，向家屬提供法律諮詢、心理支持及相關資訊，陪伴家屬面對後續司法程序與生活調適，適時提供必要協助。同時對於漠視公共安全之毒駕行為，將嚴厲追訴，絕不寬貸，以彰顯對毒駕犯罪零容忍決心，守護全體國人生命身體安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

林男昨被移送檢方偵辦，因有再犯、逃亡、勾串證人及滅證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。圖／警方提供
林男昨被移送檢方偵辦，因有再犯、逃亡、勾串證人及滅證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見獲准。圖／警方提供

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