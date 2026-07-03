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屏東逾月累計羈押毒駕17人 1累犯遭屏檢求刑1年

中央社／ 屏東縣3日電

屏東檢警強力查緝毒駕，1個多月以來共有17人遭羈押，其中49歲蘇姓男子因累犯，屏檢偵結起訴後，具體求刑有期徒刑1年。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，自5月15日至7月2日，針對個案情節惡劣且具反覆實施之虞的毒駕，接連向法院聲請羈押17人，均裁准羈押。

其中，6月11日晚間在查獲蘇男毒駕案，屏檢審酌蘇男因施用毒品入監執行，並於民國111年8月間執行完畢，仍於5年內故意再犯服用毒品不能安全駕駛罪，顯然未心生警惕，繼續施用毒品駕車上路，不僅漠視自身安危更罔顧公眾安全，全案已於6月29日偵結起訴，建請法院依累犯規定加重其刑，並具體求處有期徒刑1年。

屏檢提及，查獲個案中除有涉入時下氾濫新興毒品依托咪酯，也有毒品多重混合現象；而依托咪酯改列第一級毒品，將以更高強度查緝執法，從速、從嚴追訴毒駕犯罪，守護社區安居與道路安全。

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毒品 屏東 毒駕

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