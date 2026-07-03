懷疑乾哥、乾妹同居不單純 前男友登門興師問罪慘遭一刀穿心

台北市萬華區男子曾緯承今年3月18日深夜，因李姓乾妹的張姓前男友懷疑兩人關係不單純，前往曾男住處談判時，雙方爆發激烈口角、衝突，曾男先朝張男臉部噴灑辣椒水，再持刀猛刺其胸口致死。台北地檢署今涉犯殺人罪起訴曾男，將全案交由國民法官審理。

起訴指出，41歲曾男已婚卻與李女同居於萬華青年路，兩人以乾哥、乾妹互稱。案發日深夜12時許，張男因毒品交易糾紛，進而懷疑曾、女2人間有不正常男女關係，於是在江姓友人陪同下，前往2人住處談判並爆發嚴重口角。

衝突中，曾男先持辣椒水朝張男臉部噴灑，再拿出一把長19.5公分的水果刀朝張男的左肩下方猛刺，當場刺穿張男心臟、左肺及肝臟，導致張男大量出血和氣血胸，經緊急送醫仍傷重不治。

曾男見闖下大禍，於是和李、江2人一同逃往新北市觀音山附近，試圖臨時租房躲藏，但3人才剛與房東簽完約尚未入住，便遭循線而來的警方逮捕。