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年底九合一選舉針對宗親、寺廟兩大網絡 彰檢盯上了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

地方公職人員九合一選舉年底投票，彰化地方檢察署針對「寺廟林立」與「宗親網絡發達」的地區特色，嚴防民俗活動介選，並提出四大反制戰略，包括精準打擊不法與科技偵辦，緊盯現金買票、節日送禮、免費旅遊或發給走路工等行為，嚴盯年底選舉。

彰檢今表示，檢察長黃智勇親率查賄制暴執行秘書、專案組及轄區督導主任檢察官，昨下午到彰化縣警察局彰化分局主持首場選舉查察分區座談，研商精準打擊策略，會中聽取各機關針對轄區特性的部署報告，並盤點彰化地區特有的地理特性及歷年案件類型，以強化情資蒐報。

彰檢指出，彰化分局轄區人口眾多，彰化市及花壇鄉人口總數逾28萬人，屬於宮廟、宗親與傳統選戰指標區，因本區具備寺廟林立、宗親網絡發達」的地區特色，須嚴防民俗活動介選，因參酌2018年及2022年執行查賄經驗，這一區曾發生利用宮廟普渡、宗親聯誼會進行聚餐或贈禮等疑似賄選行為，各機關應密切注視轄內參選人動態，嚴防金錢與利益透過傳統組織介選。

檢察長黃智勇提示四大反制戰略，包括精準打擊不法與科技偵辦，緊盯現金買票、節日送禮、免費旅遊或發給走路工等行為，各單位應嚴密掌握轄區暴力幫派分子，可疑組織事先進行「勸導約制」，嚴查傳統賄選與幫派約制，防止幫派介入選舉

滋事，同時嚴防 AI 深偽與新興認知作戰，迅速查辦利用生成式 AI 抹黑的不影音，並建立妨害選舉案件有關深度偽造與假訊息處理的流程，阻斷境外勢力介選。

黃智勇還提到應密切監控利用電子支付、虛擬貨幣等新型利益輸送，並防制地下匯兌與異常組團赴境外接受資助的介選行為，還應全面掃蕩利用基層選情激戰開設的選舉賭盤，斬斷非法賭盤與保護檢舉。發現疑似線索請撥打免費檢舉專線：0800-024099（按 4）。

彰化地檢署針對年底彰化縣九合一選舉作出賄選盯稍指示。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署針對年底彰化縣九合一選舉作出賄選盯稍指示。記者簡慧珍／攝影

黃智勇 九合一

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