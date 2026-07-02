聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統嫡系立委林宜瑾涉詐助理費一審判7年 林宜瑾聲明：將上訴
賴清德總統子弟兵、民進黨新潮流系立委林宜瑾被控以人頭詐領助理費逾1412萬元，檢方去年偵結起訴，她雖自動繳回全部犯罪所得、檢方請法官減輕量刑。下午台南地院仍未給緩刑、宣判7年徒刑、褫奪公權4年，犯罪所得沒收，還可上訴。
林宜瑾傍晚五點聲明表示，她將上訴、爭取合理的裁判結果。待收到判決書後，會再與律師討論細節，並視情況對外說明。
檢方指出，林宜瑾2009年8月1日至2024年8月21日歷任原台南縣議會第16屆議員、台南縣市合併後南市議會第1屆至第3屆議員及立法院第10屆、第11屆立委期間，涉利用職務上機會、以不實的助理名冊與助理費申請文書，詐取原台南縣議會、台南市議會及立法院公費助理相關費用共計1412萬7388元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。