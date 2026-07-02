綠委林宜瑾詐領助理費重判7年 法官：顯非一時失慮單一偶發行為

台南市民進黨籍立委林宜瑾涉詐助理費1412萬餘元，被訴利用職務上機會詐財物罪等，林宜瑾雖坦承犯罪且繳回犯罪所得，台南地院認她擔任多屆議員及立委，對公費助理補助費並非實質補貼應知甚詳，且長達十餘年、詐得公費助理補助費逾千萬元，顯非一時失慮單一偶發行為，重判7年。

台南地院認為，林宜瑾共同犯利用職務機會詐取財物罪共6罪，各處有期徒刑3年8月（3罪）、4年6月（3罪），並均褫奪公權4年（6罪），應執行有期徒刑7年，褫奪公權4年。扣案犯罪所得1412萬7388元沒收。

另外，黃姓女主任共同犯利用職務機會詐取財物罪共5罪，各處有期徒刑1年9月（2罪）、1年10月（3罪），並均褫奪公權3年（5罪），應執行有期徒刑2年，褫奪公權3年。緩刑5年，並應於判決確定後提供200小時義務勞務。

台南地院合議庭指出，林宜瑾及黃女於偵查中均坦承本案犯行，林宜瑾於偵查中繳回全部犯罪所得1412萬餘元，黃女無實際所得，均應依貪汙治罪規定減輕其刑。又黃女未具公務員身分，可罰性較輕，依法再對黃女減輕其刑，並依法遞減。

合議庭表示，林宜瑾擔任多屆議員、立法委員，對於公費助理補助費顯非議員、立法委員薪資實質補貼，應知甚詳，且身為公務員，更應律己守法，然而，她本案行為時間長達十餘年、詐得公費助理補助費逾千萬元，顯非一時失慮單一偶發行為，難認有情輕法重情形。

合議庭審酌，林宜瑾身為民意代表，本應恪遵法令、廉潔自持，依法誠實申報公費助理補助費，竟以虛列人頭助理或虛報、浮報實質助理薪資、加班費方式，詐領公費助理補助費，挪作服務處及個人其他支出花費使用，損及政府機關對於預算管理正確性，傷害人民對於公務員信賴度，行為不當。

此外，黃女擔任林宜瑾助理多年，負責記錄服務處收支工作，當知林宜瑾虛報及浮報公費助理補助費流向並非全部與議員、立委職務有實質關聯，而有挪作個人其他支出花費使用情形，仍與林宜瑾共同犯下此案，行為可議。

合議庭考量，林宜瑾於各屆任期所詐領公費助理補助費數額，有部分是作為服務處運營所需經費使用，於偵查中自動繳交全部所得財物，另黃女僅是被動配合者，並無實際獲取不法財物；暨2人坦承犯行的犯後態度等一切情狀，分別依法量處其刑。