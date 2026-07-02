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泰國桂圓香掩大麻味 水電工收20萬領「千萬毒包」遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

泰國寄來的桂圓乾包裹，底層竟藏了逾6公斤大麻花；刑事局與海關去年底攔下包裹後放線追查，鎖定出面簽收的薛姓水電工及負責接應轉運的張姓男子，兩人分別領貨、點交時遭埋伏警力逮捕；台北地檢署近日依運輸第二級毒品、私運管制物品等罪起訴。

財政部關務署台北關去年12月2日查驗泰國寄來的國際快遞包裹，發現大量真空包裝桂圓乾下方夾藏大麻花，查扣第二級毒品大麻毛重6071公克，約可供3萬人次施用，黑市價值估逾千萬元。

警方調查，39歲薛姓男子原是水電工，透過網路認識境外人士，對方允諾只要代為簽收包裹，可獲20萬元報酬；他明知包裹內藏有毒品，仍同意出面領貨，53歲張姓男子則負責開車接應、後續轉運，企圖以分工製造斷點。

專案小組研判，運毒集團刻意將大麻藏在包裹底層，上方鋪滿氣味濃厚的桂圓乾，企圖以煙燻、蔗糖香氣掩蓋大麻味道，干擾海關查驗及緝毒犬嗅覺。

警方未立即扣下包裹，而是配合投遞、全程監控。去年12月8日，薛男在桃園八德出面簽收包裹後，張男隨即駕車前來接應，兩人準備交接時，埋伏警力一擁而上，先後在八德、龍潭將2人逮捕。

警方另查扣安非他命6.4公克、手機5支等證物。薛、張供稱受境外人士指示行事，警方正持續追查包裹寄件來源及境外共犯身分。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝

刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝

刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝

刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝
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刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝

刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝
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刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝
刑事局與海關合作，查獲跨國毒郵包，並趁嫌犯交貨時逮人。記者廖炳棋／翻攝

泰國 大麻 毒品

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