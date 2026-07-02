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賴總統子弟兵涉詐助理費一審判7年 立委林宜瑾聲明曝光

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民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市民進黨立委林宜瑾涉詐助理費1412萬餘元，被訴利用職務上機會詐財物及使公務員登載不實等罪嫌，林宜瑾及其服務處黃姓女主任均「坦承犯罪」，並已繳回犯罪所得，台南地院今下午宣判，林宜瑾判刑7年，褫奪公權4年，黃姓女主任判刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年，提供義服勞役200小時。

面對檢方起訴2罪名，林宜瑾均認罪。審判長詢問其虛報、浮報助理費等動機，她說，服務處開銷很大，光是薪水無法支應服務處開銷，因其錯誤的認知，將助理費等其他經費用在公務開銷。

林宜瑾的律師表示，立法院三讀修正通過立法院組織法部分條文，明定立法院應每年以公務預算編列立法委員補助費用，其中電話、郵資、人際及交流事務等預算編列，增加14萬餘元，可見中央及地方民代為服務選民，服務處開銷很大，而有服務處非法挪用助理費部分薪資服務選民。

律師也說，林宜瑾除薪水外，沒有其他收入，家屬沒有資產或其他收入來源，挪用助理部分薪資，服務選民，就立院修法來看，也是體諒立委困境。

檢方起訴，林宜瑾以人頭助理、低薪高報、掛名助理等方式，所詐取公費助理相關費用，用作服務處及個人支出用，包括胞弟車禍賠償費用等。

檢方表示，林宜瑾等人犯罪時間自2009年8月1日至去年8月21日經查獲止，期間擔任縣議會第16屆縣議員、縣市合併後台南市議會第1至第3屆市議員，以及2020年2月起立法院第10、11屆立法委員，總計犯罪所得1412萬7388元，先後繳回500萬元及912萬7388元，已全數繳回。

然而，檢方本案起訴林宜瑾、服務處黃姓女主任及黃姓女助理共3人，而黃姓女助理被訴偽證罪已審結，法官認她犯偽證罪判刑6月，緩刑2年。

台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地院今下午宣判。聯合報系資料照片
台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，台南地院今下午宣判。聯合報系資料照片

民進黨 公務員 林宜瑾 立委

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