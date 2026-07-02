桃園啟動掃黑專案 3個月查獲刑案1.4萬件、毒駕679人

桃園市警察局啟動掃黑專案，於今年4至6月，結合各單位通力合作，全面壓制幫派囂張氣焰並斷絕其資金來源，於3個月內斬獲豐碩成果。

警察局指出，各分局於專案期間規畫高密度掃蕩作為，置重點於幫派堂口、圍事、寄生營業據點及指標性場所，全面壓制幫派囂張氣焰，並採取高強度的查緝策略，強力執行掃黑、肅槍、緝毒及打擊詐欺集團。

專案期間內，查獲各類刑事案件1萬4千餘件，較今年1至3月增加近千件，其中檢肅黑幫組織案件12件59人、查獲非法槍枝16枝、詐欺集團137件160人、查扣不法利得總計1316萬餘元、緝狐專案犯嫌21人、詐欺通緝犯546人，毒品犯罪1963人、毒駕679人，查扣毒品毛重共3萬3383公克等。

警察局長廖恆裕表示，掃黑、肅槍、緝毒及打詐為當前治安工作重點，對於任何危害社會治安、欺壓善良民眾的犯罪行為，警方絕不寬貸，將持續強力執法，逐一查緝到案，並追查不法金流，從源頭瓦解犯罪組織。

廖恆裕提醒，依托咪酯類毒品自6月27日起已列為第一級毒品，凡製造、運輸或販賣者，依法可處死刑或無期徒刑等重刑；施用第一級毒品者，亦將面臨6個月至5年有期徒刑。俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯類毒品絕非一般電子煙產品，無論販售、供應或施用，均將面臨嚴厲的刑事追訴，切勿因好奇心、外觀新穎或同儕慫恿而輕易嘗試，以免觸法並危害自身健康。

掃黑專案期間內，查獲各類刑事案件1萬4千餘件，查扣毒品毛重共3萬3383公克等。圖／桃園市警察局提供

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