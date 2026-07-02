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桃園逆子棒打、拳毆追打老父 伴屍20天弒父惡行才曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園楊姓男子去年10月底在家因照護問題起口角，竟將行動不便父親推倒，再持鐵棒毆打，揮拳猛擊頭部、兩度將父親頭部推撞牆壁，楊翁因肋骨刺穿肺臟氣胸、呼吸衰竭死亡，楊男直到父死20餘天後才自首，桃園地檢署依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌將楊男起訴。

起訴指出，39歲楊姓男子與76歲父親相依為命，父子倆同住平鎮區游泳路。楊父因年事已高，平時行走需依靠輔助器材，2025年10月30日下午5時，父子倆在客廳，因細故發生口角爭執，楊男竟不顧父親年邁體弱，將父親推倒，導致楊父重重撞在地上擺放的橘色塑膠箱，造成左側第3、4、5根肋骨骨折又刺穿肺臟，引發左側氣胸及肺部塌陷。

楊男見父親掙扎起身，非但沒有停手，反而從油漆桶內拿出鐵棒，朝父親右手臂及右大腿各揮打兩下，楊父忍痛逃向廚房，楊男一路尾隨，先將父親頭部推撞牆壁，再朝頭部連續揮拳十餘下，接著又再次將父親頭部推向牆壁，直到父親倒地，頭部留下3處外傷及皮下出血，再也無法起身。

檢方指出，楊父最終因胸部遭受鈍力撞擊，造成肋骨骨折刺穿肺葉，引發氣胸及呼吸衰竭死亡。雖然楊男主觀上並無殺人犯意，但對於高齡、行動不便的父親施以如此猛烈的暴力，足以預見可能造成死亡結果，仍執意動手。

令人不解的是，楊男於隔天發現父親死亡後，並未通知警消或向外求援，而是將遺體留在屋內，直到11月20日上午9時41分，距離父子口角爭執並施暴後已21天，才撥打電話報警。

據悉，楊男自首時表示，案發當日下午在廚房時，因遭父親嫌棄照顧不周而發生爭吵，楊嫌一氣之下徒手毆打父親頭部後，就返回自己的房間，直到隔天早上4、5時起床才發現父親倒在廚房已死。

但檢警相驗楊父遺體發現，事情並非楊男自稱毆打頭部這般單純，楊父除了頭部有3處外傷傷口及皮下出血等傷害外，還發現左胸鈍傷造成肋骨骨折，也因為骨折斷端穿刺肺葉引起氣胸、呼吸衰竭死亡，除自首報案當天搜索後，警方於今年1月月27日下午2時30分再持桃園地方法院核發的搜索票再度返回陽宅，扣得1支鐵棒、2個橘色塑膠箱及1把黃色美工刀等凶器佐證。

檢方調查認定，楊男涉犯刑法的傷害直系血親尊親屬致死罪，屬家庭暴力案件，依法應加重其刑，並請求法院沒收犯案鐵棒等凶器，全案提起公訴，將由國民法官參與審理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

桃園平鎮區去年10月底發生楊姓男子暴打行動不便老父致死命案，平鎮警分局調查後將楊男送辦，桃園地檢署依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌將楊男起訴。記者陳恩惠／翻攝
桃園平鎮區去年10月底發生楊姓男子暴打行動不便老父致死命案，平鎮警分局調查後將楊男送辦，桃園地檢署依傷害直系血親尊親屬致死罪嫌將楊男起訴。記者陳恩惠／翻攝
救護車示意圖。圖／AI生成
救護車示意圖。圖／AI生成

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