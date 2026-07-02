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桃園警局第2季掃黑打詐　查獲刑案逾1.4萬件

中央社／ 桃園2日電

桃園市政府警察局今天公布第2季治安專案成果，4月至6月共查獲各類刑案逾1萬4000件，較第1季增加近千件，並檢肅黑幫組織12件、查獲詐欺集團137件及毒品案1963人。

桃園市警察局今天發布新聞稿表示，警方4月1日至6月30日執行掃黑、肅槍、緝毒及打詐專案，鎖定幫派堂口、圍事、寄生營業據點及指標性場所加強查緝，共檢肅黑幫組織案12件59人、查獲非法槍枝16枝；另破獲詐欺集團137件160人，查扣犯罪所得新台幣1316萬餘元，並查獲緝狐專案犯嫌21人、詐欺通緝犯546人。

警方統計，專案期間共查獲毒品犯罪1963人、毒駕679人，查扣各類毒品總重3萬3383公克。

桃園市警察局長廖恆裕指出，警方將持續把掃黑、肅槍、緝毒及打詐為治安工作重點，對於危害社會治安、欺壓善良民眾的犯罪行為絕不寬貸，除持續強力執法查緝到案，並追查不法金流，從源頭瓦解犯罪組織。

廖恆裕提醒，依托咪酯自6月27日起已列為第一級毒品，製造、運輸或販賣者可處死刑或無期徒刑，施用者也須負刑事責任。他呼籲，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯並非一般電子煙產品，無論販售、供應或施用都將依法究辦，民眾切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 警察 桃園

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