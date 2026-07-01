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影／暑假第一天 黃偉哲今晚間率青春專案聯合稽查小組強力掃蕩

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

因應暑假的來臨，台南市於今晚辦理青春專案首日聯合稽查及擴大臨檢，由市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩，宣示保護青少年決心。

這次勤務結合市府12個局處，計160餘名人員組成聯合稽查小組，晚間9時30分在台南市第四警分局由市長黃偉哲主持勤前教育，其餘15個警分局也運用優勢警力，同步執行專案工作。而市府聯合稽查小組則來到台南大舞廳及金府城KTV聯合稽查及臨檢。

市長黃偉哲說，今天是暑假第一天，市府青春專案聯合稽查也立即啟動；現在已超過晚間10時，第一是有無未成年逗留，第二是查察有無喪屍煙彈等違禁品，第三是在交通要道同步稽查毒駕、酒駕，台南一天內才查獲26件毒駕、16件酒駕。

同時，校外會也將了解有無年輕人呼朋引伴當車手，而為詐騙集團所用，希望藉著青春專案的開始，保護社會安全，並確保青少年朋友有一個安全開心的暑假。

市府聯合稽查小組則來到台南大舞廳及金府城KTV聯合稽查及臨檢。記者邵心杰／攝影
市府聯合稽查小組則來到台南大舞廳及金府城KTV聯合稽查及臨檢。記者邵心杰／攝影

台南市於今晚辦理青春專案首日聯合稽查及擴大臨檢，由市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩。記者邵心杰／攝影
台南市於今晚辦理青春專案首日聯合稽查及擴大臨檢，由市長黃偉哲親率市府聯合稽查小組，針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康等營業場所強力掃蕩。記者邵心杰／攝影

台南 黃偉哲

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