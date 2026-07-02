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刑事局：合法藥物也可能影響駕駛 勿忽視風險

聯合報／ 記者廖炳棋胡瑞玲／台北報導

唾液毒品快篩執法上路後，台北市蔡姓機車騎士稱服用肌肉鬆弛劑，卻被唾篩出大麻陽性反應，是否為藥物干擾，仍待尿液檢驗釐清。刑事局表示，唾篩只是初步檢測，但合法藥物也可能影響駕駛，民眾不能忽略服藥上路風險。

新北市簡姓女子二○二四年三月凌晨服用安眠藥及鎮定劑，約五小時後駕車行經烏來攬勝橋前，自撞路旁電信交接箱；法院認定藥效已影響她的意識及駕駛操控，依不能安全駕駛動力交通工具罪判刑兩月、緩刑兩年。

刑事局警官昨拿藥袋說明，醫矚表示服藥後「可能引起嗜睡或視覺模糊」，提醒「應避免開車、操作機械」，藥物雖是醫師開立，但不代表服藥後上路沒有安全疑慮及法律責任。

交通部針對國人常用、易引發嗜睡或暈眩的藥品制定「常見用藥安全駕駛指引」，可能影響駕駛安全藥品，包含安眠藥、麻醉藥、散瞳劑、肌肉鬆弛劑、部分止痛藥及感冒藥、部分降血糖及降血壓藥、部分抗焦慮及抗憂鬱藥、部分抗精神病藥、部分抗組織胺藥。

刑事局指出，部分安眠藥、鎮靜類藥物、抗焦慮藥、止痛藥及肌肉鬆弛劑，可能造成嗜睡、頭暈、注意力不集中、反應遲緩或協調能力下降；而部分感冒藥常見的麻黃鹼、偽麻黃鹼、去氧腎上腺素等成分，因結構與安非他命類相近，可能讓唾篩出現安非他命類陽性反應，部分止痛藥、胃藥也曾在特定試劑的大麻初篩出現交叉反應。

刑事局說，警方會視唾篩反應，搭配行車狀況、現場測試及尿液檢驗判斷，不會只憑一項結果認定；民眾服藥後若出現嗜睡、視覺模糊或反應遲緩，應避免駕駛；若被攔查且認為唾篩反應與處方藥有關，應主動說明用藥情形、提出藥袋或處方箋，配合後續調查釐清。

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