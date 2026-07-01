北市刑大刑警回診步履不穩遭攔 快篩陽性疑藥駕被送辦

台北市刑事警察大隊蔡姓偵查佐，昨天上午休假期間，駕車前往診所回診，途中在文山區興隆、木柵一帶臨停下車，被轄區員警發現他走路搖晃，懷疑毒駕，警方實施唾液毒品快篩後，特定品項呈陽性反應，依公共危險罪嫌查扣車輛、逮捕移送台北地檢署偵辦，檢方諭令一萬元交保。

刑大指出，蔡員32多歲，因健康因素近期服用醫師開立的管制藥物，也已提出處方箋。員警攔查後，除依法搜索他的車輛，也經本人同意前往住處查看，都未發現毒品或其他違禁品。

警方另採集蔡員尿液送驗，委驗機構對K他命初驗呈陰性反應；不過，唾液快篩呈陽性的特定品項及體內藥物成分，仍待後續正式鑑定報告確認。

刑大表示，因涉及員警身分，由轄區分局會同刑大督察組依程序偵辦，後續將依鑑定結果及偵審情形，檢討蔡員相關責任，刑大強調，對員警違法違紀案件秉持毋枉毋縱原則，不會掩飾、庇縱或護短。

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