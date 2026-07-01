仙氣女神Passion Sisters君白宣導反毒 全國7-11、全聯門市播放

台北地檢署運用緩起訴處分制度諭知廣告商製作反毒宣導影片，並邀請「仙氣女神」中華職棒人氣啦啦隊 Passion Sisters成員君白參與拍攝，以親切且具感染力的形象傳達反毒理念，也強調毒駕零容忍，致死最重可處無期徒刑，相關影片將在全聯、7-ELEVEN播放。

檢方指出，影片「拒絕毒品，為心愛的人找出口」直指毒品不僅傷害個人身心健康，更可能摧毀家庭關係及人生未來；另一支影片則聚焦「毒駕零容忍」提醒民眾切勿心存僥倖、以身試法，共同維護道路交通安全。

台灣知名廣告傳媒集團林姓負責人涉虛偽開發票、逃漏稅獲緩起訴處分，緩起訴條件是拍攝7支預防犯罪宣導的公益廣告，付費投放在新光三越台北信義新天地A8館、桃園機場等人潮聚集處。

檢方指出，7支影片拍攝主題分別為AI深偽詐騙、感情詐騙及投資詐騙，還有各2支反賄選、反毒宣導影片。北檢日前也獲全聯門市、統一超商同意攜手宣導影片，將免費在全國1250家全聯門市、7100家統一超商門市播放影片。

北檢表示，近期毒駕事件頻傳，今年5月15日毒駕預防性羈押正式施行後，北檢檢察官聲請毒駕預防性羈押獲法院裁准，迄6月30日止已達19人。檢方呼籲，民眾應拒絕接觸任何毒品誘惑，堅守「不吸毒、不販毒、不毒駕」原則，共同打造健康、安全、無毒的生活環境。

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Passion Sisters中信兄弟啦啦隊成員君白參與拍攝反毒宣導影片，以親切且具感染力的形象，向年輕族群及社會大眾傳達反毒理念。圖／北檢提供