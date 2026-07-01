高雄橋頭民宅傳屍臭 警消破門驚見49歲男倒臥身亡

高雄市橋頭區成功南路一處民宅今天下午1時許被鄰居察覺屋內飆出奇怪惡臭，隨即向警方報案，警消獲報趕抵現場使用破門工具將大門撞開，未料入內查看時，發現一名49歲男子已倒臥在地，經救護人員現場評估，明顯死亡多時，不過現場未發現外力介入跡象。

據了解，這名49歲的伍姓男子因為要工作賺錢，並未與家人同住，而是自行獨自租屋在橋頭成功南路的民宅，但因工作出入早出晚歸，平時鮮少與鄰居有互動，鄰居僅印象有這名男子住在這，但近日有一陣子已沒看到人。

鄰居心有餘悸地表示，就是因近日沒看到人，但附近又隱約聞到怪異氣味，沒想到今天味道愈發濃烈，才懷疑是不是屋內發生什麼事，立刻向警方報警求助，才發現住在裡面的伍男已經發生不幸。

警方在現場拉起封鎖線，並通知鑑識小組趕赴現場進行採證，但據警方初步了解，死者倒臥的現場客廳及房間內部，並無發現遭翻動、凌亂或打鬥的痕跡，且死者遺體表面也無明顯外傷，已初步排除有外力介入或他殺的嫌疑。

目前警方已通知死者的女兒前來協助，至於死者的確切死因及致命傷為何，全案後續將報請橋頭地檢署檢察官相驗，由法醫進一步解剖釐清。