影／討債網紅又去內壢章魚燒攤 中壢出動快打部隊以恐嚇取財送辦

一名在桃園內壢忠孝路開章魚燒攤的陳姓老闆娘，疑似因兒子欠下200萬元賭債，日前遭自稱抖音討債網紅的「中壢鍾小鍾」等3名男子上門直播滋擾討債。不料又衍伸風波，鍾男昨晚（30日）再度開直播，放話要「再見面」，疑似準備前往章魚燒攤位，中壢分局出動快打警力，將鍾男等人帶回恐嚇取財罪嫌送辦。

中壢分局表示，內壢派出所於30日20時26分接獲110報案，指稱中壢區忠孝路店家前遭人放置標語告示，且鍾姓男子在場。立即出動快打部隊前往處置，當場將33歲鍾男、29歲徐男等2人強勢帶回，警詢後，依恐嚇取財罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

桃園市議員黃瓊慧昨晚透過Threads發文，指出鍾男直接開直播，前往章魚燒攤位，鍾男在直播中自稱只是到附近「散步」，但鍾男已在網路上多次預告，要再去找章魚燒阿姨，並稱「章魚燒阿姨自導自演，以為這樣我們就會停了嗎？」。

黃瓊慧也說，討債人士拿椅子去被討債者攤子前面坐、開直播、更新限時動態嗆警方、欺壓善良百姓，不要讓這些變成桃園的日常好嗎？ 桃園人不該習慣這種事。

中壢分局強調，絕不容許任何人藉故恐嚇滋擾民眾，更不能以直播方式反覆挑釁公權力。針對任何暴力討債、幫派滋事及危害社會秩序案件，警方必將依法究辦、強力打擊，維護民眾生命財產安全及社會治安。