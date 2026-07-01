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全國擴大取締毒駕 桃園平鎮警上半年查緝79件毒駕

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市平鎮警分局執行全國同步擴大取締毒駕專案勤務，今年1月至6月底，共計查緝毒駕案件79件，施用、持有或意圖販賣毒品案155件，破獲製毒工廠、毒品分裝場12件，查扣各類毒品計6.81公斤。警方強調對毒品犯罪「零容忍」，持續向上溯源、向下刨根，全面掃蕩毒品犯罪。

警方表示，學生七月開始放暑假，將持續落實各項交通執法及防制毒駕勤務，展現打擊毒駕、維護交通安全的決心，並呼籲民眾切勿施用毒品後駕車，毒駕不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人生命財產損失，請共同遵守交通法規，攜手營造安全、有序的交通環境。

警政署日前執行全國同步擴大取締毒駕專案，強化毒駕查緝能量、展現政府打擊毒品犯罪及維護交通安全的決心。桃園市警局督察長許頌嘉29日晚間前往平鎮警分局督導專案勤務執行情形，要求各單位落實勤務作為，積極查緝毒駕案件，秉持依法行政原則，提升執法效能。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

平鎮警分局上半年查緝79件毒駕。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局上半年查緝79件毒駕。記者鄭國樑／翻攝

毒品 桃園 毒駕

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